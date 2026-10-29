Dos denuncias de violencia ocurridas dentro de una misma familia en el distrito de Paucarpata motivaron la intervención del Poder Judicial. Un padre denunció que su hijo lo golpeó con una botella en la cabeza, mientras que la conviviente de este último acusó a su suegro de presuntos tocamientos indebidos.

El Décimo Tercer Juzgado de Familia subespecializado en Violencia Familiar de Arequipa dictó medidas de protección para ambas personas en menos de 24 horas, luego de evaluar las denuncias y los elementos presentados.

En el primer caso, el padre señaló que fue agredido por su hijo durante una reunión social realizada en una vivienda familiar. Según su denuncia, el joven lo habría golpeado contra una pared y roto una botella en la cabeza. El certificado médico legal confirmó lesiones traumáticas recientes que requirieron tres días de atención facultativa y diez días de incapacidad médico-legal.

Frente a estos hechos, el juzgado ordenó al hijo abstenerse de ejercer violencia física contra su padre y estableció restricciones relacionadas con el consumo de alcohol, entre otras disposiciones para evitar nuevas agresiones.

En el segundo caso, la conviviente del hijo denunció a su suegro por presuntos tocamientos indebidos. Según su declaración, ambos se habrían quedado a solas durante la reunión, momento en que el hombre presuntamente la habría tocado y retirado parte de sus prendas de vestir.

Por esta denuncia, el juzgado dispuso que el suegro no ejerza violencia sexual, no se acerque a la mujer ni se comunique con ella. Asimismo, puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes.

Las medidas fueron dictadas al amparo de la Ley N.° 30364 y deberán ser ejecutadas por la Policía Nacional. Su finalidad es prevenir nuevos hechos de violencia y proteger a las personas denunciantes.