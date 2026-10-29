Dos estudiantes de la Institución Educativa N° 81550 – Chota murieron luego de que la motocicleta en la que se desplazaban chocara contra un camión en el sector Yamobamba, en el distrito de Agallpampa, provincia de Otuzco.

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La tragedia ocurrió a las 5 de la tarde del miércoles, cuando los menores, de 16 años, se dirigían con dirección al centro poblado Chota, en donde residían. La Policía identificó a las víctimas mortales como Yordi E.G.V. y Jeisson T.R.

Al lugar de la tragedia llegaron agentes de la Policía de Carreteras de Shorey. Ellos quedaron a cargo de las investigaciones.

En tanto, ayer, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Otuzco expresó su pesar por la pérdida de los adolescentes.

“En estos momentos de inmenso dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, compañeros y a toda la comunidad educativa, elevando nuestras oraciones para que encuentren fortaleza y consuelo ante tan irreparable pérdida”, posteó en su cuenta oficial de Facebook.