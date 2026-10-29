Las carreteras de la sierra de La Libertad se han convertido en trampas mortales para conductores y pasajeros. Dos accidentes de tránsitos ocurridos entre la mañana y la tarde de ayer en las provincias de Julcán y Pataz dejaron un muerto y ocho heridos de gravedad.

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Despiste

A las 7 de la mañana, una camioneta que se trasladaba por el centro poblado San Antonio, a la altura del sector La Quebrada El Zorrillo, en Julcán, se despistó y cayó a un abismo de 50 metros.

En el vehículo viajaban cuatro personas que terminaron atrapadas entre los fierros retorcidos. Transportistas y rescatistas ayudaron a sacar a los heridos a la carretera, para luego ser trasladados al Hospital de Julcán.

Los ocupantes de la unidad fueron identificados como Messi Salinas Rodríguez, Riki Rodríguez Barreto, Jorge Salvador Salinas y Andy Rodríguez Cruzado. Ellos, debido a la gravedad de sus heridas, fueron referidos luego a un nosocomio de Trujillo.

Este accidente es investigado por policías de la comisaría de Julcán. Ellos no descartan que el mal estado de la vía, producto de las lluvias, pueda haber sido el causante del despiste.

Tragedia

A las 2 de la tarde, en tanto, otra camioneta cayó a un precipicio, pero esta vez en la ruta que conecta a Retamas con Chagual, en la provincia de Pataz. El accidente ocurrió en el sector Canaquiles, cuando el vehículo se dirigía al centro poblado Chagual.