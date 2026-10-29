La Fiscalía Provincial de Prevención del Delito y la Gerencia Regional de Salud de La Libertad incautaron 593 juguetes de locales comerciales del Centro Histórico de Trujillo durante un operativo previo a las festividades por Halloween y Navidad.

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Los productos no contaban con registro nacional ni autorización sanitaria emitida por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa).

La intervención se desarrolló en establecimientos ubicados en el jirón Pizarro. El Ministerio Público informó que “la acción fiscalizadora buscó prevenir de manera oportuna la comisión de delitos contra la salud pública, tipificados en los artículos 288 y 288-B del Código Penal”.

Los administradores de los negocios intervenidos tienen 10 días hábiles para presentar sus descargos. De no acreditar el origen legal y el registro correspondiente, los productos serán destruidos de forma definitiva.