La Gerencia Regional de Salud (GERESA) de La Libertad inicio desde el último martes un despliegue intensivo de fumigación y control larvario en el distrito de Alto Trujillo, en la provincia de Trujillo. La medida busca cortar de manera inmediata la cadena de transmisión del virus del dengue.

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Según la normativa técnica del Ministerio de Salud, en escenarios con presencia comprobada del vector y casos activos de la enfermedad, la fumigación (control químico del vector en vuelo) es la acción de salud pública prioritaria. El zancudo Aedes aegypti infectado tiene un ciclo de vida prolongado —pudiendo vivir hasta 120 días—, tiempo durante el cual continúa picando y transmitiendo el virus si no se elimina al espécimen adulto de manera oportuna.

Especialistas en salud pública enfatizan que la fumigación elimina al mosquito adulto en vuelo, pero debe complementarse indispensablemente con el control larvario. Este procedimiento evita que los huevos y larvas depositados en recipientes con agua completen su desarrollo, frenando el surgimiento de nuevas generaciones de zancudos.

Sin embargo, el principal obstáculo en las intervenciones sanitarias viene siendo el rechazo o la falta de acceso a las viviendas. Actualmente, en algunas zonas se registran coberturas de ingreso a los predios de tan solo el 35%, lo que deja un alto porcentaje de criaderos intactos. De acuerdo con la teoría epidemiológica, si no se alcanzan coberturas óptimas en ambas intervenciones, el vector tiene la capacidad de reinfestar un distrito en un lapso de tan solo 7 días, reactivando la transmisión del dengue.

“Nuestras brigadas están desplegadas en el territorio para proteger a las familias, pero la fumigación y el control larvario solo son 100% efectivos si la comunidad nos abre las puertas de sus hogares. Hago un llamado a todos los vecinos de Alto Trujillo para que brinden las facilidades al personal de salud, que se encuentra debidamente identificado. El trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía es la clave para ganarle la batalla al dengue”, dijo Gerardo Florián Gómez, gerente regional de Salud de La Libertad.

Las jornadas de fumigación continuarán de forma continua hasta el viernes 30 de octubre, entre las 2:00 p. m. y las 7:00 p. m.

Cabe recordar que La Libertad ha reportado cinco muertes por dengue este año. Además, contabiliza más de 10 mil casos positivos de esta enfermedad.