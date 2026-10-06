La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) otorgó a White Rolling Pin S.R.L. (WRP) la licencia de uso institucional de la Marca Perú, con lo que sus marcas María Almenara, Silvestre y Las Delicias se incorporan a la comunidad de licenciatarios.

La modalidad institucional permite utilizar la Marca País a nivel organizacional y forma parte del Programa de Licenciatarios administrado por PROMPERÚ. La entidad contempla también licencias para productos o servicios y para eventos.

Qué significa recibir la licencia de la Marca Perú

La incorporación permite a WRP utilizar la Marca Perú dentro de los alcances definidos por PROMPERÚ para la categoría institucional.

El programa busca vincular a empresas y organizaciones con la promoción de la imagen del país en áreas como turismo, exportaciones, inversiones, gastronomía, cultura y otros sectores.

De acuerdo con la información proporcionada por WRP, la licencia reconoce su trayectoria empresarial y el trabajo desarrollado en el rubro de alimentación y gastronomía.

María Almenara cuenta con 24 tiendas en Lima y Arequipa

María Almenara inició sus operaciones en 2007 como un emprendimiento de pastelería artesanal y posteriormente pasó a formar parte de un grupo empresarial familiar.

Según información difundida por la compañía, actualmente cuenta con 24 locales en Lima y Arequipa y emplea a más de 800 colaboradores.

Dentro de WRP también se encuentra Silvestre, enfocada en una propuesta de alimentación saludable y funcional, y Las Delicias, marca con más de cinco décadas de trayectoria vinculada a la oferta gastronómica de la avenida La Mar.

Marca Perú amplía su red de licenciatarios

La incorporación de WRP se produce en un año en el que PROMPERÚ continúa sumando organizaciones de distintos sectores a su programa.

En septiembre de 2026, por ejemplo, la entidad informó que Casa Tambo se incorporó como nuevo licenciatario y que entonces el programa alcanzaba 1.408 licencias vigentes.

WRP señala que, con las nuevas incorporaciones posteriores, la cifra asciende actualmente a 1.470 licencias vigentes, de las cuales 77 corresponden al rubro gastronómico. Este último dato proviene de la información difundida por la empresa y conviene mantenerlo atribuido mientras PROMPERÚ no publique un corte actualizado equivalente.

Marca Perú cumple 15 años en 2026

La Marca Perú fue creada en 2011 como una herramienta de promoción del país y este año celebra su decimoquinto aniversario.

En marzo de 2026 recibió el reconocimiento Marca País del Año 2026, otorgado por la Country Brand Foundation. PROMPERÚ informó además que Perú se convirtió en el primer país de América Latina en recibir este reconocimiento por su desempeño integral como marca país.

Qué otras empresas pueden solicitar la Marca Perú

PROMPERÚ permite que personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, soliciten una licencia de uso siempre que cumplan los requisitos establecidos.

El trámite es gratuito y la evaluación puede tomar hasta 30 días hábiles desde la presentación completa de la solicitud.

La licencia institucional otorgada a WRP se suma así a una red que incluye empresas vinculadas a gastronomía, turismo, servicios, exportaciones y otros sectores.