La Selva Central del Perú ofrece una alternativa para quienes buscan combinar turismo, naturaleza y gastronomía. La Merced, Villa Rica y Oxapampa forman parte de un recorrido que permite conocer de cerca la producción de café, desde su cultivo en las plantaciones hasta los procesos de selección, tostado y preparación.

A propósito del Día Internacional del Café, celebrado el 1 de octubre, la empresa de transporte Movil Bus presentó una propuesta de viaje por estos tres destinos, donde los visitantes pueden participar en experiencias cafetaleras y conocer la actividad productiva de las comunidades locales.

La ruta también ofrece oportunidades para descubrir otros productos regionales, visitar espacios naturales y aprender a identificar las características de un café antes de comprarlo.

La Merced: visita a plantaciones y conoce cómo se cultiva el café

La Merced, ubicada en la provincia de Chanchamayo, región Junín, puede ser el punto de partida para conocer el proceso de producción del café en la Selva Central.

En sus alrededores existen zonas cafetaleras donde los visitantes pueden recorrer plantaciones y descubrir cómo se cultivan y seleccionan los frutos antes de iniciar las etapas de procesamiento.

Una de las características que se pueden observar durante estas experiencias es el cultivo bajo sombra, un sistema en el que las plantas de café crecen acompañadas por árboles y otras especies vegetales.

Las visitas también permiten conocer cómo se seleccionan los frutos y qué procedimientos se realizan después de la cosecha, como el secado y la preparación de los granos.

Sin embargo, las actividades disponibles dependen de la temporada. No siempre es posible observar la cosecha o todas las etapas de producción en una misma visita.

Por ello, se recomienda consultar anticipadamente qué experiencias ofrece cada plantación, sus horarios y si requiere una reserva previa.

Villa Rica: aprende a catar café y reconocer sus aromas y sabores

La segunda parada es Villa Rica, distrito de la provincia de Oxapampa, en la región Pasco, reconocido por su producción cafetalera.

Este destino cuenta con la Denominación de Origen Café Villa Rica, reconocida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en 2010.

La protección distingue al café producido en esta zona por características relacionadas con el clima, los suelos, las fuentes de agua y las técnicas empleadas por los agricultores durante el cultivo y la poscosecha.

En Villa Rica, los viajeros pueden encontrar experiencias de cata, demostraciones de tostado y actividades relacionadas con distintos métodos de preparación.

Durante una degustación guiada es posible aprender a reconocer el aroma, la acidez, el dulzor, el cuerpo y otras cualidades que permiten diferenciar los perfiles de cada café.

Estas actividades también ayudan a comprender por qué dos granos producidos en una misma región pueden presentar características distintas.

¿Qué debes revisar antes de comprar café en Villa Rica?

Además de participar en una cata, visitar una zona productora permite aprender a interpretar la información que aparece en los empaques.

Entre los principales datos que conviene revisar se encuentran:

Origen del grano: permite conocer la zona donde fue cultivado.

Variedad del café: identifica el tipo de grano utilizado.

Proceso de beneficio: informa sobre el tratamiento que recibió el café después de la cosecha.

Fecha de tostado: ayuda a conocer cuándo fue procesado para su consumo.

Perfil de sabor: puede incluir referencias a aromas, acidez, dulzor y cuerpo.

La información del empaque, junto con las recomendaciones del productor o tostador, puede orientar la elección de un café de acuerdo con las preferencias del consumidor.

Oxapampa: naturaleza, gastronomía y tradiciones locales

La tercera parada es Oxapampa, destino que puede integrarse al recorrido después de visitar Villa Rica.

Según la propuesta de viaje de Movil Bus, el traslado entre Villa Rica y Oxapampa toma aproximadamente una hora y media por carretera, aunque el tiempo puede variar por las condiciones de la vía.

Oxapampa forma parte de la Reserva de Biósfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha, un territorio que reúne espacios naturales, comunidades indígenas y diversas actividades productivas.

Además del café, los visitantes pueden conocer productos locales como cacao, miel, quesos y otros derivados elaborados en la zona.

La experiencia también puede complementarse con actividades relacionadas con la cultura yánesha, la gastronomía regional y el conocimiento de prácticas agrícolas tradicionales.

Para quienes buscan combinar naturaleza y experiencias gastronómicas, Oxapampa permite ampliar el recorrido más allá de las plantaciones cafetaleras.

¿Cuántos días se necesitan para recorrer la ruta del café?

Aunque La Merced, Villa Rica y Oxapampa pueden integrarse en un solo itinerario, es recomendable distribuir las visitas en varios días.

Paola Carrizales, gerente comercial de Movil Bus, explicó que la planificación debe considerar los tiempos de traslado y la disponibilidad de las experiencias cafetaleras.

“Una ruta como esta funciona mejor cuando no se intenta hacer todo en un solo día. Si hay una experiencia de café que se quiere conocer, conviene reservarla primero y organizar el recorrido alrededor de ella. La Merced, Villa Rica y Oxapampa permiten armar un viaje de varios días y vivir cada parada con un ritmo distinto”, señaló Carrizales.

La recomendación es elegir primero la actividad cafetalera que se desea realizar, confirmar su disponibilidad y organizar las demás visitas a partir de esa reserva.

De esta manera, los viajeros pueden disponer de tiempo suficiente para recorrer las plantaciones, participar en degustaciones y conocer otros atractivos de cada destino.

¿Cómo organizar un viaje a La Merced, Villa Rica y Oxapampa?

La Merced, Villa Rica y Oxapampa cuentan con conexiones terrestres desde Lima, por lo que es posible organizar un recorrido que incluya los tres destinos.

Antes de viajar, conviene confirmar los horarios de transporte, la disponibilidad de hospedajes y las condiciones de las carreteras.

También es importante considerar que las distancias entre las localidades pueden parecer cortas, pero los tiempos de traslado cambian según la ruta, el tránsito y las condiciones climáticas.

El clima presenta diferencias a lo largo del itinerario. La Merced suele registrar temperaturas más cálidas, mientras que Villa Rica y Oxapampa pueden presentar mañanas y noches más frescas.

Por ello, se recomienda llevar ropa ligera para el día, una prenda adicional para las noches y protección ante lluvias ocasionales.

Consejos para aprovechar la ruta del café en la Selva Central

Antes de iniciar el recorrido, los viajeros pueden tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Reservar con anticipación: algunas plantaciones reciben grupos reducidos o trabajan con horarios específicos.

Consultar la temporada: las actividades disponibles pueden cambiar según el ciclo de producción del café.

Confirmar las experiencias: preguntar si la visita incluye recorrido por cultivos, demostración de procesamiento o degustación.

Distribuir el viaje en varios días: dejar suficiente tiempo para conocer cada destino.

Revisar los traslados: considerar las condiciones de las carreteras y posibles cambios en los tiempos de viaje.

Preparar ropa adecuada: llevar prendas para días cálidos, noches frescas y lluvias ocasionales.

Comprar directamente a productores cuando sea posible: permite conocer mejor la procedencia del café y sus características.

Una pregunta útil antes de reservar es: ¿qué etapa de producción del café podré conocer durante mi visita?

Esto ayudará a ajustar las expectativas y elegir la experiencia que mejor se adapte a los intereses del viajero.