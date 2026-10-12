La organización no gubernamental (ONG) peruana Ayudando Abrigando celebrará su décimo aniversario con una cena de gala benéfica este miércoles 14 de octubre de 2026, a las 7:00 p.m., en Osteria Convivium, ubicado en el distrito limeño de San Isidro. La actividad buscará recaudar fondos para continuar elaborando prendas de abrigo a partir de botellas de plástico recicladas.

La organización fue fundada en octubre de 2016 por cuatro adolescentes que buscaron atender dos problemas: la contaminación ambiental generada por los residuos plásticos y la falta de prendas de abrigo en comunidades expuestas a bajas temperaturas.

Según las cifras difundidas por la ONG, durante sus diez años de funcionamiento ha reciclado más de 1.000 toneladas de plástico PET y beneficiado a más de 53.000 personas, mediante la entrega de frazadas, ponchos, casacas y medias fabricadas con material reciclado.

Cena benéfica reunirá a cuatro chefs en Osteria Convivium

La segunda edición de esta cena solidaria contará con la participación de reconocidos representantes de la gastronomía peruana: Miguel Hernández, de Osteria Convivium; Marilú Madueño, de La Huaca Pucllana; Ximena Llosa, de La Cocina de Ximena; y Ricardo Ehni, de Tragaluz.

Los cocineros participarán en la preparación de un menú especial de cuatro tiempos, con el objetivo de convocar a personas y empresas interesadas en apoyar las actividades sociales y ambientales de Ayudando Abrigando.

Entre las preparaciones anunciadas figuran alpaca tonnato, acompañada de palta, salsa criolla y quinua crocante; risotto de rúcula y capesante con pesto genovés, grana padano, stracciatella y tomates; wagyu con milhojas de papas y miso; y una canasta de masa phyllo con manzanas en salsa de canela.

“Para nosotros, ser parte de esta cena es una oportunidad de poner la gastronomía al servicio de una causa que genera un impacto real”, señaló Miguel Hernández, chef de Osteria Convivium, según el comunicado de la organización.

ONG transforma botellas de plástico en frazadas y prendas de abrigo

Ayudando Abrigando desarrolla un modelo de economía circular que comienza con la recolección de botellas de plástico PET. Este material es transformado en fibra de poliéster que posteriormente se utiliza para elaborar prendas destinadas a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa combina actividades de reciclaje con acciones de apoyo social y educación ambiental, especialmente orientadas a comunidades que enfrentan condiciones climáticas adversas.

“Lo más importante de nuestra labor es demostrar que dos problemas, como la contaminación y la falta de recursos, pueden convertirse en una misma solución”, destacó Salvador Siucho, presidente de la mesa estudiantil de Ayudando Abrigando.

El representante agregó que el aprovechamiento de una botella de plástico permite darle una segunda vida al material y contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas que reciben las donaciones.

Recaudación permitirá continuar apoyo a comunidades vulnerables

Almudena Hernández, coordinadora de comunicaciones de Ayudando Abrigando, explicó que esta segunda cena benéfica busca ampliar las posibilidades de financiamiento, fortalecer alianzas y dar a conocer el trabajo que realiza la organización.

“Esta segunda cena benéfica nos permitirá dar a conocer nuestra labor, generar alianzas y recaudar fondos para llegar a más comunidades vulnerables”, manifestó Hernández.

La representante también agradeció la participación de los chefs invitados, quienes se han sumado a la iniciativa gastronómica y solidaria por el décimo aniversario de la organización.

Con esta actividad, Ayudando Abrigando busca continuar su labor de reciclaje y entrega de prendas, además de involucrar a nuevos colaboradores en proyectos de sostenibilidad y apoyo comunitario.

¿Cuándo y dónde será la cena benéfica de Ayudando Abrigando?

La cena de gala se realizará el miércoles 14 de octubre, desde las 7:00 p.m., en Osteria Convivium, ubicado en la calle Santa Luisa 110, San Isidro, Lima.

Las personas interesadas en obtener información sobre reservas y participación pueden comunicarse al 944 675 438, número proporcionado por la organización.

La actividad forma parte de las celebraciones por los diez años de Ayudando Abrigando y tiene como finalidad generar recursos para continuar entregando abrigo a poblaciones vulnerables del país.