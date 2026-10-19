El cáncer de mama inflamatorio es una forma poco frecuente y agresiva de la enfermedad que puede desarrollarse rápidamente sin provocar la aparición de un bulto, una de las señales de alerta más conocidas del cáncer de mama. En su lugar, puede manifestarse mediante cambios en la piel, alteraciones en su coloración y sensación de calor en la mama afectada.

Tina Hieken, cirujana oncóloga del Centro Oncológico Integral de Mayo Clinic, explicó que esta enfermedad puede avanzar en pocos meses y presentar síntomas similares a los de otras afecciones mamarias, lo que dificulta su identificación inicial.

Según información difundida por Mayo Clinic, el cáncer de mama inflamatorio representa aproximadamente entre el 1 % y el 5 % de los diagnósticos de cáncer de mama, pero se le atribuye alrededor del 10 % de las muertes por esta enfermedad, de acuerdo con las estadísticas citadas por la institución.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de mama inflamatorio?

A diferencia de otras formas de cáncer de mama, esta variante no suele formar una masa palpable. En cambio, provoca alteraciones visibles en la piel que pueden desarrollarse en un periodo relativamente corto.

Entre las principales señales de alerta se encuentran:

Cambios en la coloración: la piel de la mama puede adquirir tonalidades rosadas, rojizas, moradas o una apariencia similar a la de un moretón.

Sensación de calor: la mama afectada puede presentar una temperatura inusualmente elevada.

Cambios en la textura: la piel puede adquirir una apariencia semejante a la cáscara de una naranja, conocida médicamente como peau d’orange.

Alteraciones rápidas en la piel: los síntomas pueden aparecer y progresar durante semanas o meses.

La especialista advirtió que estas manifestaciones pueden confundirse inicialmente con enfermedades como la mastitis, la celulitis infecciosa u otras afecciones mamarias.

“Cuando hay cambios en la piel de la mama, sobre todo en mujeres que no están amamantando y no presentan enrojecimiento asociado a la lactancia, eso puede ser una señal de alarma de cáncer y debe ser evaluado por un profesional médico”, señaló Hieken.

¿Por qué el cáncer de mama inflamatorio puede avanzar rápidamente?

La especialista explicó que, en esta variante de cáncer, las células anormales se desplazan por los vasos linfáticos de la piel y los tejidos blandos de la mama, lo que provoca las alteraciones visibles características de la enfermedad.

A diferencia de otros tumores mamarios que pueden desarrollarse durante periodos prolongados, los síntomas del cáncer inflamatorio pueden aparecer en pocos meses.

Esta evolución rápida hace especialmente importante la evaluación médica oportuna cuando se presentan cambios persistentes o inexplicables en la mama.

¿Cómo se trata el cáncer de mama inflamatorio?

El tratamiento suele comenzar con una terapia sistémica, es decir, medicamentos que actúan en diferentes partes del organismo para combatir las células cancerosas.

La elección depende de las características biológicas del tumor, como la presencia de receptores hormonales o la sobreexpresión de la proteína HER2.

Entre los tratamientos que pueden utilizarse se encuentran la quimioterapia, las terapias dirigidas y la inmunoterapia, según el subtipo de cáncer y las características de cada paciente.

Posteriormente, el tratamiento puede incluir una cirugía para extirpar la mama y los ganglios linfáticos cercanos, seguida generalmente de radioterapia en las zonas comprometidas.

Según Mayo Clinic, este abordaje combinado busca controlar una enfermedad que presenta un riesgo elevado de diseminación y recurrencia.

Avances médicos permiten personalizar los tratamientos

Hieken destacó que uno de los avances más importantes en el tratamiento del cáncer de mama inflamatorio es la posibilidad de seleccionar medicamentos según las características específicas del tumor.

En el caso del cáncer HER2 positivo, por ejemplo, se han incorporado tratamientos dirigidos que actúan sobre esta proteína y que han permitido mejorar los resultados clínicos de las pacientes.

También se han desarrollado mejores técnicas de diagnóstico por imágenes, que ayudan a determinar si la enfermedad se ha extendido más allá de la mama y los ganglios linfáticos.

Otro avance es la radioterapia de intensidad modulada, conocida como IMRT, que utiliza planificación mediante tomografía computarizada para adaptar el tratamiento a cada paciente y reducir la exposición de los tejidos sanos.

“Estamos aprendiendo mucho”, señaló la especialista al referirse a las mejoras en las alternativas terapéuticas.

Atención integral para pacientes con cáncer de mama inflamatorio

La especialista resaltó que el tratamiento de esta enfermedad requiere la participación de profesionales de diferentes especialidades.

En Mayo Clinic, los equipos de oncología médica, cirugía oncológica, radioterapia y radiología trabajan de manera coordinada con patólogos, asesores genéticos, fisioterapeutas, psicoterapeutas y otros profesionales.

Este enfoque permite atender tanto las necesidades médicas como las físicas y emocionales de las pacientes durante el proceso de tratamiento.

Finalmente, la recomendación es no esperar a encontrar un bulto para acudir a una consulta médica, ya que ciertos tipos de cáncer de mama pueden manifestarse principalmente mediante cambios en la piel.