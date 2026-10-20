El cansancio, la búsqueda de mayor energía y los problemas relacionados con el descanso figuran entre las principales preocupaciones de bienestar reflejadas en las búsquedas digitales de Lima. Así lo señala un estudio de Insight Hunting SEO elaborado para Vitaldin, que analizó información vinculada con el interés por vitaminas y suplementos.

De acuerdo con la investigación, el 22 % del interés digital analizado corresponde a energía y cansancio, seguido por defensas e inmunidad, con 20 %, y estrés, ansiedad y descanso, con 19 %.

El estudio se elaboró a partir de más de 209 millones de datos digitales y el seguimiento de 3,1 millones de perfiles, según la información proporcionada por la empresa. Los resultados permiten identificar tendencias de búsqueda, aunque no equivalen a diagnósticos médicos ni representan necesariamente la prevalencia de estas condiciones entre toda la población limeña.

Cansancio y estrés laboral entre las principales preocupaciones

La investigación también identificó características de los perfiles digitales asociados con estas búsquedas.

Según los resultados, el 27 % corresponde a personas clasificadas con altos niveles de estrés laboral, mientras que el 31 % está conformado por profesionales activos sin hijos.

Estas cifras sugieren un interés por alternativas relacionadas con el manejo de las exigencias cotidianas, la alimentación, los niveles de energía y la calidad del descanso.

Sin embargo, es importante distinguir entre buscar información sobre cansancio o estrés y presentar una condición de salud diagnosticada. Las búsquedas digitales reflejan inquietudes y hábitos de consulta, pero por sí solas no permiten establecer el estado de salud de una persona.

¿Qué vitaminas y nutrientes se relacionan con las defensas y el bienestar?

El creciente interés por el autocuidado también se refleja en las consultas sobre vitaminas, minerales y otros productos de suplementación.

Entre los nutrientes mencionados en el estudio se encuentra la vitamina C, que participa en el funcionamiento normal del sistema inmunitario y contribuye a diferentes procesos del organismo, incluida la formación de colágeno.

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) señalan que la vitamina C cumple funciones importantes para la respuesta inmunitaria, pero ello no significa que consumir cantidades adicionales mejore automáticamente las defensas de una persona que ya cubre sus necesidades nutricionales.

Otro nutriente de interés es el calcio, necesario para mantener la estructura de los huesos y desarrollar distintas funciones musculares y nerviosas.

Aunque los suplementos pueden ser útiles en determinadas circunstancias, no todas las personas necesitan consumirlos. La conveniencia de incorporarlos depende de factores como la edad, la alimentación, las condiciones de salud y las indicaciones profesionales.

Melatonina y descanso: ¿qué se debe tener en cuenta?

Las dificultades para dormir también forman parte de las principales inquietudes identificadas en el análisis digital.

En este contexto, existen suplementos que incorporan melatonina, una hormona que participa en la regulación del ciclo de sueño y vigilia.

Vitaldin, por ejemplo, cuenta con una línea de gomitas denominada Duerme Bien, que contiene melatonina, vitamina B6 y extractos vegetales.

No obstante, la melatonina no debe considerarse una solución universal para el insomnio. Su utilidad depende del tipo de alteración del sueño y de las características de cada persona.

Según los NIH, todavía existe información limitada sobre la seguridad del uso prolongado de suplementos de melatonina, por lo que se recomienda consultar con un profesional de salud, especialmente cuando las dificultades para dormir son frecuentes.

Las gomitas ganan espacio entre los formatos de suplementación

Otro hallazgo del estudio está relacionado con la presentación de los productos.

De acuerdo con la investigación, las gomitas concentran cerca del 40 % de las preferencias registradas por formatos de suplementación en el universo digital analizado.

Este formato permite consumir determinados productos sin necesidad de agua y ofrece una alternativa a las cápsulas y tabletas tradicionales.

El interés también se observa en estudios previos de la misma consultora: entre el primer semestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, las consultas digitales relacionadas con gomitas vitamínicas aumentaron 58,2 %, según información difundida en setiembre.

Sin embargo, la facilidad de consumo no implica que estos productos sean adecuados para todas las personas ni que deban ingerirse sin revisar previamente sus ingredientes y dosis.

Inteligencia artificial influye en la búsqueda de información sobre suplementos

La investigación también examinó cómo los usuarios buscan información antes de tomar decisiones relacionadas con su bienestar.

Según los resultados comunicados por Vitaldin, herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y Gemini alcanzan una presencia del 70 % dentro del ecosistema digital analizado, una proporción similar a la registrada para Google.

Este dato debe interpretarse dentro de la metodología particular del estudio y no significa que el 70 % de todos los limeños utilice estas herramientas para consultas de salud.

Las plataformas digitales permiten obtener información sobre nutrientes, comparar alternativas y conocer los componentes de determinados productos. Sin embargo, sus respuestas pueden ser incompletas o contener errores.

Por ello, las decisiones relacionadas con el consumo de suplementos deben basarse en información confiable y, cuando corresponda, en la orientación de profesionales de salud.

¿Cuándo consultar al médico por cansancio o problemas para dormir?

El cansancio frecuente, la falta de energía y las dificultades para dormir pueden relacionarse con diferentes factores, desde hábitos de descanso insuficientes hasta problemas de salud que requieren evaluación.

Por esta razón, no es recomendable asumir que estos síntomas se resolverán únicamente con vitaminas o suplementos.

Antes de incorporar un producto a la rutina, es importante revisar su composición, dosis, posibles contraindicaciones e interacciones con medicamentos.

Si el cansancio persiste, aparece sin una causa clara o las dificultades de sueño afectan las actividades cotidianas, corresponde buscar atención profesional para identificar el origen del problema.

Los suplementos pueden complementar la alimentación cuando existe una necesidad específica, pero no sustituyen una dieta equilibrada, hábitos saludables ni la atención médica.