El accidente cerebrovascular (ACV), también conocido como derrame cerebral, puede manifestarse de forma repentina a través de cambios en el rostro, pérdida de fuerza en los brazos, dificultades para hablar o alteraciones de la visión y el equilibrio. Reconocer estas señales y acudir rápidamente a un servicio de emergencia puede ser determinante para reducir el daño cerebral.

En el marco del Día Mundial del ACV, que se conmemora cada 29 de octubre, especialistas recuerdan la importancia de identificar los primeros síntomas de esta emergencia médica. En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ha señalado que el ACV constituye la segunda causa de muerte y una de las principales causas de discapacidad en adultos.

Edwin Bucheli, director médico de la compañía farmacéutica Boehringer Ingelheim, advierte que los síntomas no deben ignorarse, incluso cuando parecen leves o desaparecen después de unos minutos.

¿Cuáles son las cinco señales de alerta de un ACV?

El ACV ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia una zona del cerebro o cuando se produce la ruptura de un vaso sanguíneo cerebral.

Entre las principales señales que requieren atención inmediata se encuentran las siguientes:

Desviación o caída de un lado del rostro: La sonrisa puede verse asimétrica o uno de los lados de la cara presentar debilidad repentina.

La sonrisa puede verse asimétrica o uno de los lados de la cara presentar debilidad repentina. Pérdida de fuerza en un brazo o una pierna: Puede aparecer dificultad para levantar ambos brazos o debilidad repentina en un lado del cuerpo.

Puede aparecer dificultad para levantar ambos brazos o debilidad repentina en un lado del cuerpo. Dificultad para hablar o comprender: La persona puede arrastrar las palabras, expresarse de forma confusa o no comprender lo que otros le dicen.

La persona puede arrastrar las palabras, expresarse de forma confusa o no comprender lo que otros le dicen. Alteraciones repentinas de la visión: Puede presentarse pérdida de visión o dificultad para ver con uno o ambos ojos.

Puede presentarse pérdida de visión o dificultad para ver con uno o ambos ojos. Pérdida del equilibrio o dificultad para caminar: Pueden aparecer mareos intensos, falta de coordinación o problemas repentinos para mantenerse de pie.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) también incluyen el dolor de cabeza súbito e intenso, sin causa conocida, entre los síntomas que pueden alertar sobre un ACV.

Método FAST: cómo identificar un accidente cerebrovascular

Una herramienta sencilla para recordar algunas de las señales más frecuentes es el método FAST, cuyas letras corresponden a cuatro palabras en inglés.

Letra Significado ¿Qué observar? F Face (rostro) Pedir a la persona que sonría y comprobar si un lado de la cara cae. A Arms (brazos) Pedirle que levante ambos brazos y verificar si uno pierde fuerza o desciende. S Speech (habla) Observar si tiene dificultades para hablar o pronunciar una frase. T Time (tiempo) Solicitar atención médica inmediata si aparece cualquiera de estos signos.

“Una alteración súbita en el rostro, la pérdida de fuerza en los brazos o las dificultades para hablar son señales de alerta que no deben ignorarse”, señala Bucheli.

El método FAST es útil para reconocer varios síntomas, pero no incluye todas las posibles manifestaciones. Los problemas repentinos de visión, equilibrio o coordinación también requieren atención urgente.

¿Qué hacer si una persona presenta síntomas de ACV?

Ante la sospecha de un accidente cerebrovascular, se debe solicitar asistencia médica de emergencia sin esperar a que los síntomas desaparezcan.

Llamar al 106, al Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU)

El servicio del Ministerio de Salud atiende emergencias médicas, incluidos los accidentes cerebrovasculares, las 24 horas. Su disponibilidad operativa de ambulancias puede variar según la localidad.

También es importante registrar la hora en la que comenzaron los síntomas o, si se desconoce, cuándo fue la última vez que la persona estuvo aparentemente bien. Este dato puede ayudar a los médicos a decidir el tratamiento.

Mientras llega la asistencia, no se deben administrar alimentos, bebidas ni medicamentos por cuenta propia, debido al riesgo de dificultad para tragar y a que todavía se desconoce el tipo de ACV.

Los CDC advierten que, aunque los síntomas desaparezcan después de pocos minutos, podría tratarse de un ataque isquémico transitorio, una condición que también requiere evaluación médica urgente.

¿Por qué cada minuto cuenta durante un ACV?

Cuando se interrumpe la circulación sanguínea en el cerebro, las células pueden comenzar a sufrir daño por falta de oxígeno.

El tratamiento adecuado depende del tipo de accidente cerebrovascular, del tiempo transcurrido y de la evaluación médica. Algunos procedimientos solo pueden utilizarse dentro de determinados periodos y bajo condiciones clínicas específicas.

Por eso, actuar rápidamente puede aumentar las posibilidades de acceder a un tratamiento oportuno y reducir el riesgo de secuelas.

“Ante cualquiera de estos síntomas, es importante buscar atención médica inmediata, ya que cada minuto cuenta”, enfatiza el director médico de Boehringer Ingelheim.

Hipertensión y otros factores que aumentan el riesgo de ACV

Además de conocer las señales de alerta, los especialistas destacan la necesidad de controlar los factores que aumentan la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular.

La hipertensión arterial no controlada es uno de los principales factores modificables. También pueden incrementar el riesgo la diabetes, el colesterol elevado, el tabaquismo, el sedentarismo y determinadas enfermedades del corazón.

El Minsa identifica, entre otras condiciones, la fibrilación auricular, una alteración del ritmo cardíaco que puede favorecer la formación de coágulos asociados con algunos tipos de ACV.

“La hipertensión arterial no controlada es uno de los principales factores de riesgo modificables y, al igual que otras condiciones cardiovasculares, puede estar presente sin generar síntomas evidentes”, explica Bucheli.

La edad y los antecedentes familiares son factores que no se pueden modificar, pero su presencia puede justificar controles médicos más frecuentes según la evaluación profesional.

¿Cómo reducir el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular?

El control periódico de la presión arterial, la evaluación de la glucosa y el colesterol, así como la atención adecuada de las enfermedades cardiovasculares, forman parte de las medidas preventivas.

También se recomienda mantener actividad física regular, evitar fumar, moderar el consumo de alcohol y seguir una alimentación equilibrada.

Las personas con hipertensión, diabetes u otras enfermedades diagnosticadas deben cumplir el tratamiento indicado y evitar suspender sus medicamentos sin orientación médica.

El especialista recuerda que la prevención y la identificación temprana cumplen funciones complementarias: controlar los factores de riesgo ayuda a disminuir la probabilidad de un ACV, mientras que reconocer los síntomas permite actuar ante una emergencia.