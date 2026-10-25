Una fractura después de una caída leve o un golpe de poca intensidad puede ser una señal de osteoporosis, enfermedad que reduce la resistencia de los huesos y aumenta el riesgo de sufrir nuevas lesiones. Aunque suele avanzar sin síntomas evidentes, en algunos pacientes se detecta recién después de una fractura.

En el contexto del Día Mundial de la Osteoporosis, Alfredo Rasmussen, director de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Norbert Wiener, explicó la importancia de identificar estas señales, especialmente entre adultos mayores de 50 años.

Según la Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF), se estima que alrededor de 500 millones de personas en el mundo viven con esta enfermedad. La organización advierte que numerosos casos permanecen sin diagnosticar hasta que ocurre una fractura.

¿Por qué una caída leve puede revelar osteoporosis?

Las fracturas por fragilidad son aquellas que se producen como consecuencia de traumatismos de baja intensidad, como una caída desde la propia altura.

“Una fractura provocada por una caída leve o un golpe menor es una de las manifestaciones más claras de la osteoporosis”, explicó Rasmussen.

El especialista indicó que estas lesiones pueden evidenciar una pérdida importante de resistencia ósea, por lo que requieren una evaluación que permita identificar posibles enfermedades subyacentes.

Sin embargo, no toda fractura causada por una caída leve confirma automáticamente un diagnóstico de osteoporosis. Es necesario considerar la edad del paciente, sus antecedentes médicos y los resultados de los exámenes correspondientes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que las fracturas por fragilidad constituyen un problema de salud pública, especialmente entre personas mayores.

¿Cuáles son las señales de alerta de la osteoporosis?

La osteoporosis puede desarrollarse durante años sin causar dolor. Por ello, algunas manifestaciones aparecen cuando ya existe un debilitamiento considerable de los huesos.

De acuerdo con Rasmussen, los principales indicios que deben motivar una consulta médica son:

Pérdida de estatura: Una reducción de aproximadamente tres centímetros o más respecto de la talla que se tenía en la juventud.

Una reducción de aproximadamente tres centímetros o más respecto de la talla que se tenía en la juventud. Espalda encorvada: Cambios progresivos en la postura, especialmente cuando se acentúa la curvatura de la columna.

Cambios progresivos en la postura, especialmente cuando se acentúa la curvatura de la columna. Dolor de espalda persistente: Particularmente cuando no existe una causa evidente y podría relacionarse con una fractura vertebral.

Particularmente cuando no existe una causa evidente y podría relacionarse con una fractura vertebral. Fracturas por golpes leves: Lesiones en muñecas, cadera o vértebras después de caídas de baja intensidad.

Estos signos no son exclusivos de la osteoporosis, pero pueden justificar una evaluación de salud ósea.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar osteoporosis?

El riesgo aumenta con la edad y es especialmente relevante en mujeres después de la menopausia, debido a los cambios hormonales que pueden acelerar la pérdida de masa ósea.

También existen otros factores asociados con una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad.

Entre ellos figuran los antecedentes familiares de osteoporosis o fractura de cadera, el uso prolongado de medicamentos corticoides, la inactividad física, el tabaquismo y una ingesta insuficiente de calcio y vitamina D.

Las personas que presentan varios de estos factores deben conversar con su médico sobre la necesidad de realizarse una evaluación, incluso si todavía no han sufrido una fractura.

¿Cómo se detecta la osteoporosis?

La principal prueba utilizada para medir la densidad mineral ósea es la densitometría ósea por absorciometría de rayos X de energía dual, conocida como DXA o DEXA.

Se trata de un examen que permite evaluar la densidad de los huesos, habitualmente en la cadera y la columna vertebral, y contribuye al diagnóstico de osteoporosis y a la estimación del riesgo de fracturas.

La Fundación para la Salud Ósea y la Osteoporosis recomienda conversar con un profesional sobre esta prueba en los siguientes casos: mujeres de 65 años o más, hombres de 70 años o más y personas que hayan sufrido una fractura después de los 50 años. También puede estar indicada a edades más tempranas si existen factores de riesgo.

El profesional de salud determinará si se necesita una densitometría, otras pruebas o una evaluación clínica adicional, de acuerdo con cada paciente.

¿Cómo prevenir la osteoporosis y reducir el riesgo de fracturas?

La prevención incluye medidas relacionadas con la alimentación, la actividad física y la seguridad en el hogar.

Consumir suficiente calcio y vitamina D: Incluir alimentos que aporten calcio, como lácteos, productos fortificados y determinadas verduras. La vitamina D también está presente en pescados grasos y puede obtenerse mediante una exposición solar segura.

Incluir alimentos que aporten calcio, como lácteos, productos fortificados y determinadas verduras. La vitamina D también está presente en pescados grasos y puede obtenerse mediante una exposición solar segura. Mantenerse físicamente activo: Caminar, bailar y realizar ejercicios de fortalecimiento muscular, adaptados a la edad y condición física, contribuye a cuidar los huesos y la movilidad.

Caminar, bailar y realizar ejercicios de fortalecimiento muscular, adaptados a la edad y condición física, contribuye a cuidar los huesos y la movilidad. Practicar ejercicios de equilibrio: Las actividades que mejoran el equilibrio y la fuerza muscular ayudan a disminuir el riesgo de caídas, especialmente en adultos mayores.

Las actividades que mejoran el equilibrio y la fuerza muscular ayudan a disminuir el riesgo de caídas, especialmente en adultos mayores. Prevenir tropiezos en casa: Retirar alfombras sueltas, despejar los pasillos y mantener una iluminación adecuada puede reducir accidentes domésticos.

Retirar alfombras sueltas, despejar los pasillos y mantener una iluminación adecuada puede reducir accidentes domésticos. Evitar el tabaco y limitar el alcohol: Ambas medidas forman parte de las recomendaciones para proteger la salud ósea y reducir factores de riesgo modificables.

Los suplementos de calcio o vitamina D no deben consumirse indiscriminadamente. Su uso depende de las necesidades nutricionales, antecedentes médicos y recomendaciones de un profesional.

¿Qué hacer si te fracturas después de los 50 años?

Rasmussen recomienda que toda persona mayor de 50 años que sufra una fractura tras una caída leve acuda a una evaluación médica para investigar una posible osteoporosis.

La atención debe incluir el tratamiento de la lesión y, cuando corresponda, un estudio del estado de los huesos para prevenir nuevas fracturas.

La IOF también enfatiza la importancia de identificar a las personas que ya tuvieron una fractura por fragilidad, debido a que pueden presentar un riesgo elevado de lesiones posteriores.

Si existe una fractura sospechada, dolor intenso, deformidad o imposibilidad de apoyar una extremidad, corresponde buscar atención médica inmediata y evitar movilizar innecesariamente la zona lesionada.