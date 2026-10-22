Después de una ruptura sentimental, decidir si se debe bloquear a una expareja en WhatsApp, Instagram, Facebook u otras redes sociales puede generar dudas. Para algunas personas, dejar de ver sus fotografías, publicaciones y mensajes ayuda a tomar distancia; para otras, mantener cierto contacto no necesariamente impide continuar con su vida.

¿Es necesario bloquear a una expareja para superar una relación? Rebeca Cahui, psicóloga de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS), explica que la decisión depende de las circunstancias de la separación y del efecto que el contacto digital tenga sobre el bienestar emocional de cada persona.

¿Cuándo es recomendable bloquear a una expareja?

La especialista señala que el bloqueo puede ser especialmente conveniente cuando la relación terminó después de situaciones de daño grave, como agresiones, estafas o episodios de infidelidad que afectaron profundamente la confianza.

“El bloqueo es especialmente recomendable cuando la ruptura estuvo relacionada con una infidelidad, una agresión, estafa u otra situación que puso en riesgo o dañó la integridad de una persona”, explica Cahui.

En estos casos, limitar o interrumpir el contacto puede ayudar a establecer límites. Si existen amenazas, acoso o violencia, la prioridad debe ser la seguridad personal y la búsqueda de apoyo; bloquear una cuenta, por sí solo, no sustituye otras medidas de protección.

No todas las rupturas requieren cortar la comunicación

Cuando una relación termina por incompatibilidad, dificultades de comunicación, falta de compromiso u otras circunstancias, bloquear a la otra persona no necesariamente es indispensable.

Cahui recomienda evaluar si mantener el contacto provoca tristeza, alimenta expectativas de reconciliación o dificulta aceptar que la relación terminó.

Si revisar continuamente las publicaciones de la expareja genera malestar, una alternativa es dejar de seguirla, silenciar sus historias o establecer un periodo sin comunicación.

“Tomar distancia digital puede ser una medida para proteger el bienestar emocional y facilitar el proceso de adaptación”, explica la psicóloga de la UCSS.

Superar una ruptura sentimental también implica un duelo

El final de una relación significativa puede producir cambios que van más allá de perder el contacto con una persona. También pueden terminar proyectos compartidos, planes familiares, amistades en común y rutinas construidas durante años.

Según Cahui, durante este proceso pueden aparecer tristeza, enojo, frustración, miedo, culpa, confusión y sentimientos de soledad.

La especialista explica que una separación importante puede desencadenar un proceso de duelo. Sin embargo, las respuestas emocionales varían: no todas las personas atraviesan las mismas etapas ni necesitan el mismo tiempo para adaptarse.

El primer paso, señala, es reconocer que la relación terminó, identificar lo que se aprendió de esa experiencia y aceptar los cambios sin exigirse olvidar inmediatamente a la otra persona.

¿Cuánto tiempo se necesita para superar a una expareja?

Cahui menciona que el proceso de adaptación podría extenderse alrededor de seis meses en algunas personas, aunque este plazo no debe interpretarse como una regla ni como un límite para recuperarse.

La duración depende de factores como la intensidad del vínculo, el tiempo de convivencia, las circunstancias de la ruptura y el apoyo emocional disponible.

Recordar a una expareja o sentir tristeza ocasional no significa necesariamente que el duelo esté sin resolver. Resulta más útil observar si el malestar disminuye progresivamente y si la persona puede retomar sus actividades y relaciones cotidianas.

Cinco medidas para establecer límites después de una ruptura

A partir de las recomendaciones de la psicóloga, estas son algunas acciones que pueden ayudar durante el proceso de separación:

Evaluar el contacto digital. Identificar si ver publicaciones, fotografías o mensajes genera un malestar persistente. Establecer límites claros. Bloquear, silenciar o dejar de seguir a la expareja cuando sea necesario para proteger el bienestar emocional. Reducir situaciones dolorosas. Evitar temporalmente determinadas rutinas o encuentros que intensifiquen la tristeza, sin aislarse de todas las personas cercanas. Buscar apoyo de confianza. Conversar con familiares, amistades o profesionales que puedan acompañar el proceso. Recuperar actividades personales. Retomar intereses, responsabilidades y proyectos que ayuden a reconstruir la rutina fuera de la relación.

La especialista destaca que estas decisiones deben adaptarse a cada situación. La finalidad es facilitar la recuperación emocional, no convertir el bloqueo en una obligación ni utilizarlo como una forma de castigo.

Señales de alerta: cuándo buscar ayuda psicológica

La tristeza después de una ruptura puede formar parte de una respuesta emocional esperable. No obstante, es importante prestar atención cuando el malestar afecta de manera persistente la vida cotidiana.

“Una de las principales señales de alerta aparece cuando se ven afectadas las funciones familiares, académicas o laborales”, advierte Cahui.

Entre las manifestaciones que requieren atención se encuentran los problemas de sueño, el aislamiento social, los conflictos frecuentes, el incumplimiento de responsabilidades y el consumo problemático de alcohol.

También puede aparecer una sensación de vacío relacionada con la pérdida de rutinas, proyectos e identidad construidos alrededor de la relación.

Si estas dificultades se mantienen, se intensifican o impiden desarrollar las actividades habituales, acudir a un profesional de salud mental puede ayudar a comprender lo que ocurre y encontrar estrategias de afrontamiento.

¿Qué hacer si trabajas o estudias con tu expareja?

Mantener distancia puede ser más difícil cuando ambas personas comparten un centro de trabajo, una institución educativa o amistades.

En estos casos, Cahui recomienda establecer una comunicación respetuosa y limitada a los asuntos necesarios, además de solicitar apoyo a personas de confianza.

Por ejemplo, se puede pedir a compañeros o amigos que eviten mencionar constantemente la relación o compartir información sobre la vida sentimental de la expareja.

Esto permite reducir situaciones incómodas sin generar conflictos en los espacios que ambas personas deben seguir compartiendo.

El apoyo familiar puede ayudar a superar una separación

La especialista también aconseja conversar con los familiares sobre los límites que se desean mantener después de la ruptura.

Las personas cercanas pueden colaborar evitando comentarios insistentes, comparaciones o encuentros inesperados que generen malestar. Sin embargo, cada integrante de la familia conserva autonomía sobre sus propias relaciones y decisiones.

El objetivo es construir un entorno de respeto y apoyo que permita afrontar la separación sin presiones.

En definitiva, bloquear a una expareja no es una condición indispensable para superar una ruptura sentimental. Puede ser una herramienta útil cuando el contacto produce sufrimiento o existe una situación de riesgo, pero la recuperación emocional depende de un proceso más amplio de aceptación, límites y cuidado personal.