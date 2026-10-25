La pérdida de dientes no solo afecta la sonrisa. También puede dificultar la masticación, limitar la variedad de alimentos que consume una persona y perjudicar su calidad de vida. En los adultos mayores, estas consecuencias adquieren especial importancia debido a sus necesidades nutricionales y condiciones de salud.

Además, investigaciones internacionales han encontrado una asociación entre tener menos dientes y un mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia, aunque todavía no se ha establecido que la pérdida dental sea una causa directa de estas enfermedades.

Claudio Peña, decano de la carrera de Estomatología de la Universidad Científica del Sur, señala que conservar las piezas dentales y recuperar la capacidad de masticación cuando se pierden es importante para el bienestar general.

Pérdida de dientes puede afectar la alimentación y la nutrición

La ausencia de piezas dentales, especialmente las posteriores, puede dificultar la trituración de alimentos como carnes, frutas y verduras.

Como consecuencia, algunas personas modifican su alimentación, evitan determinadas preparaciones o eligen productos más fáciles de masticar, aunque no siempre tengan el mismo aporte nutricional.

“Cuando una persona no puede masticar bien, cambia lo que come y cómo vive. Por eso no basta con reparar un diente: hay que evitar que se pierda”, explica Peña.

La dificultad para masticar también puede afectar la autonomía durante las comidas y contribuir a que los adultos mayores reduzcan la variedad de alimentos que consumen.

El Ministerio de Salud (Minsa) ha advertido que el edentulismo, término utilizado para describir la pérdida de dientes, puede perjudicar la alimentación, el habla, la autoestima y la calidad de vida de las personas mayores.

¿Qué relación existe entre perder dientes y el deterioro cognitivo?

Diversos estudios han investigado si la cantidad de dientes naturales y la capacidad de masticación guardan relación con la memoria, la atención y otras funciones cognitivas.

Un metaanálisis publicado en 2026, que reunió 21 estudios longitudinales, encontró que las personas con pérdida dental presentaban una asociación estadística con mayor probabilidad de demencia y deterioro cognitivo leve.

Estas investigaciones exploran varias explicaciones posibles, entre ellas los cambios en la alimentación, la inflamación bucal persistente y la reducción de estímulos sensoriales asociados con la masticación.

Sin embargo, los resultados deben interpretarse con cautela. La edad, las enfermedades crónicas y otras condiciones de salud pueden influir tanto en la pérdida de dientes como en la función cognitiva.

La asociación observada no demuestra que perder dientes provoque demencia ni que utilizar una prótesis dental impida desarrollar la enfermedad.

¿La pérdida de dientes aumenta el riesgo de Alzheimer?

Algunas investigaciones también han identificado una relación entre la pérdida dental y la enfermedad de Alzheimer, una de las principales causas de demencia.

Un metaanálisis publicado en 2023 encontró asociaciones entre la pérdida de dientes, el deterioro cognitivo y distintos tipos de demencia, incluida la enfermedad de Alzheimer.

También se estudia la posible relación entre la inflamación bucal crónica y determinados indicadores biológicos asociados con daño neuronal, como las proteínas NfL y GFAP.

No obstante, estos hallazgos todavía no permiten establecer una relación causal.

Por ello, la pérdida de piezas dentales no debe interpretarse como una señal diagnóstica de Alzheimer ni como una forma de predecir individualmente quién desarrollará la enfermedad.

¿Cuántos adultos mayores han perdido dientes en el Perú?

La pérdida dental constituye un problema de salud pública entre los adultos mayores peruanos.

El material de la Universidad Científica del Sur señala que más del 82 % de esta población ha perdido al menos una pieza dental. Sin embargo, el documento no identifica la fuente estadística completa ni el año de esa medición, por lo que esta cifra necesita corroboración antes de publicarse como dato nacional definitivo.

Como referencia oficial, el Minsa informó en agosto de 2026 que más del 50 % de los adultos mayores del país presenta pérdida total de dientes. Ambas cifras describen situaciones diferentes y no deben utilizarse como equivalentes.

La cartera de Salud también ha recomendado fortalecer la prevención odontológica y el cuidado de las prótesis dentales para evitar complicaciones en la alimentación y el bienestar de esta población.

¿Qué ocurre cuando una persona tiene menos de 20 dientes?

La cantidad de dientes naturales es uno de los indicadores utilizados en estudios sobre función masticatoria y salud bucal.

Conservar al menos 20 dientes funcionales se utiliza como una referencia de dentición funcional, aunque la capacidad real para masticar también depende de cuáles son las piezas presentes, cómo se relacionan entre sí y de la salud de las encías.

Cuando faltan varios dientes, especialmente los posteriores, una persona puede tener dificultades para procesar determinados alimentos.

En esos casos, el odontólogo puede evaluar tratamientos de rehabilitación que permitan recuperar la función masticatoria y mejorar la comodidad al alimentarse.

Cinco recomendaciones para prevenir la pérdida dental

Peña considera fundamental abordar la salud bucal desde la prevención y no esperar hasta que aparezca dolor o se pierdan piezas dentales.

Entre las medidas recomendadas se encuentran:

Cepillarse al menos dos veces al día. Utilizar pasta dental con flúor y complementar la limpieza con hilo dental u otros dispositivos interdentales indicados por el odontólogo. Tratar las caries y enfermedades de las encías. Acudir al especialista ante sangrado persistente, movilidad dental o molestias, sin esperar a que el problema avance. Realizar controles odontológicos periódicos. La frecuencia debe adaptarse al riesgo individual; el especialista recomienda considerar dos evaluaciones anuales. Consultar por la reposición de dientes perdidos. Las prótesis y otras opciones de rehabilitación pueden ayudar a recuperar la masticación, según cada caso. Observar cambios en la alimentación de los adultos mayores. Si evitan alimentos, presentan dolor al masticar o comen cada vez menos, es importante buscar evaluación.

El Minsa también recomienda mantener una adecuada higiene de las prótesis removibles y seguir las indicaciones del odontólogo para su limpieza y mantenimiento.

Universidad Científica del Sur realizará congreso de estomatología

En este contexto, la Universidad Científica del Sur anunció la realización del XIII Congreso Internacional de Estomatología los días 30 y 31 de octubre de 2026 en Lima.

El encuentro académico está dirigido a odontólogos, investigadores y estudiantes de pregrado y posgrado, y abordará avances y tecnologías aplicadas a distintas especialidades odontológicas.

La página institucional presenta esta edición en colaboración con Rutgers School of Dental Medicine, con actividades académicas y espacios de intercambio profesional.

Peña subrayó que la atención odontológica debe considerar la capacidad de las personas para alimentarse y realizar sus actividades cotidianas.

“Conservar los dientes, o recuperar la función cuando se pierden, es cuidar la nutrición, la calidad de vida y la autonomía de las personas”, sostuvo.

La prevención de las enfermedades bucales y la rehabilitación de la masticación son medidas importantes para el bienestar de los adultos mayores, independientemente de que continúe la investigación sobre sus posibles vínculos con la salud cerebral.