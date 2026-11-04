Las altas temperaturas y las condiciones ambientales asociadas al fenómeno de El Niño pueden afectar la salud visual de la población, especialmente por la exposición al polvo, el viento y la radiación ultravioleta. Estas condiciones favorecen la irritación ocular y pueden agravar problemas como el ojo seco y la conjuntivitis.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantiene la alerta por El Niño costero y ha advertido sobre la persistencia de condiciones de calentamiento extraordinario del mar frente al litoral peruano.

Ante este escenario, Gabriela Quezada, médica oftalmóloga y asesora de Laboratorios Lansier, recomienda adoptar medidas de protección ocular y evitar prácticas caseras que pueden agravar las molestias o introducir microorganismos en los ojos.

¿Cómo afectan el calor y el polvo a la salud de los ojos?

La exposición al calor y al viento puede favorecer la evaporación de las lágrimas, cuya función es mantener lubricada y protegida la superficie ocular.

Cuando esta película lagrimal se altera, pueden aparecer síntomas como ardor, picazón, enrojecimiento, sensación de arenilla y molestias al parpadear.

Además, el polvo en suspensión puede entrar en contacto con la conjuntiva y la córnea, provocando irritación y, en determinados casos, lesiones superficiales.

El Instituto Nacional de Oftalmología (INO), perteneciente al Ministerio de Salud (Minsa), advirtió en junio de 2026 que las condiciones ambientales asociadas al fenómeno de El Niño pueden favorecer la aparición de enfermedades oculares como la conjuntivitis.

Oftalmóloga advierte sobre los riesgos de frotarse los ojos y usar remedios caseros

Gabriela Quezada explicó que el calor y el viento pueden resecar la superficie ocular y provocar molestias que llevan a las personas a frotarse los ojos repetidamente.

Esta práctica puede empeorar la irritación, producir pequeñas lesiones en la córnea o introducir microorganismos cuando las manos no están limpias.

La especialista también advirtió sobre el uso de infusiones de hierbas y otros preparados caseros que algunas personas aplican directamente sobre los ojos para aliviar el ardor o el enrojecimiento.

Según indicó, estos productos pueden contener agentes contaminantes y no reúnen necesariamente las condiciones de esterilidad requeridas para su aplicación ocular.

La Academia Americana de Oftalmología recomienda evitar frotarse los ojos y utilizar solución salina estéril o agua limpia para retirar partículas superficiales de polvo. Si las molestias persisten, se debe acudir a una evaluación médica.

Suffering multiracial woman drinking water and wiping herself with tissues to escape dehydration

Cinco medidas para proteger la salud visual durante El Niño

La especialista de Laboratorios Lansier recomienda adoptar medidas preventivas tanto al salir de casa como durante las actividades cotidianas.

1. Utilizar lágrimas artificiales para aliviar la sequedad ocular

Las lágrimas artificiales pueden ayudar a mantener lubricada la superficie del ojo cuando existe sequedad provocada por el calor, el viento o la exposición ambiental.

Quezada aconseja considerar presentaciones sin conservantes, especialmente cuando se requiere una aplicación frecuente, bajo orientación profesional.

Si ingresa polvo al ojo, no se debe frotar. Para retirar partículas superficiales puede emplearse solución salina estéril o agua limpia y segura. Si hay dolor persistente o sensación de un objeto incrustado, se necesita atención médica.

2. Usar lentes de protección contra los rayos UV y el polvo

Los anteojos envolventes ayudan a disminuir la exposición al viento y a las partículas que ingresan por los laterales de las monturas convencionales.

Para protegerse de la radiación solar, es importante elegir lentes que indiquen protección UV400 o bloqueo de entre el 99% y el 100% de los rayos UVA y UVB.

En ambientes con abundante polvo, trabajos de limpieza o remoción de escombros, pueden requerirse gafas de seguridad ajustadas.

3. Evitar infusiones, hierbas y agua contaminada en los ojos

La oftalmóloga advierte que el uso de manzanilla, otras infusiones o preparados domésticos no estériles puede introducir contaminantes en una superficie ocular previamente irritada.

También se debe evitar el contacto de los ojos con aguas estancadas, lodo o fuentes de agua cuya calidad sanitaria sea desconocida.

En caso de irritación, es preferible utilizar productos oftálmicos apropiados y acudir a un especialista si los síntomas no desaparecen.

4. Mantener una correcta higiene de los párpados

El sudor, el polvo y los residuos acumulados alrededor de los ojos pueden favorecer molestias e irritación en los párpados.

La limpieza debe realizarse con las manos lavadas y materiales limpios, evitando introducir jabón, cosméticos u otros productos irritantes directamente en los ojos.

Cuando exista inflamación persistente de los párpados, secreciones o costras, es recomendable acudir a un oftalmólogo para determinar si se trata de blefaritis u otra afección.

5. Evitar bañarse en ríos, acequias o aguas estancadas

Durante las lluvias e inundaciones asociadas a El Niño, el agua puede contaminarse con tierra, residuos y microorganismos.

El contacto de agua contaminada con la superficie ocular puede aumentar el riesgo de infecciones. Se requiere especial precaución en las personas que utilizan lentes de contacto, debido a su mayor vulnerabilidad frente a determinadas infecciones corneales.

La especialista recomienda evitar el ingreso a aguas de calidad desconocida y utilizar agua segura para el aseo personal.

¿Cuándo acudir al oftalmólogo por irritación o dolor ocular?

Aunque algunas molestias provocadas por el viento y el polvo pueden desaparecer con medidas básicas de cuidado, existen síntomas que requieren evaluación médica.

Se debe buscar atención oportuna si aparecen dolor intenso, disminución de la visión, sensibilidad marcada a la luz, secreción abundante o enrojecimiento persistente.

También se recomienda acudir a un establecimiento de salud cuando la sensación de cuerpo extraño continúa después de enjuagar el ojo o cuando se sospecha una lesión en la córnea.

La Academia Americana de Oftalmología advierte que un objeto incrustado o una abrasión corneal pueden necesitar tratamiento especializado para evitar complicaciones.

La prevención de enfermedades oculares durante El Niño requiere combinar protección frente al ambiente, higiene adecuada y atención médica cuando se presentan signos de alarma.