Un padre de familia fue arrastrado y desapareció en las aguas de la quebrada Charanal, debido a que esta se activó a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales registradas en los últimos días en la región Piura.

Según las primeras indagaciones, el padre de familia Edinson Javier Arcela Baca, de 39 años, actualmente se encuentra en calidad de desaparecido luego de que habría sido arrastrado por la fuerte corriente de la quebrada Charanal, a la altura de San Pancho, en Amotape, cerca de Vichayal.

Se conoció que el hecho se habría registrado cuando Arcela Baca se encontraba trabajando como operador de un tráiler de la empresa Caña Brava.

Desde el incidente, sus familiares no han logrado ubicarlo y solicitan la inmediata intervención de las autoridades y equipos de rescate para desplegar o reforzar las labores de búsqueda en el sector donde ocurrió la desaparición.

Arcela Baca reside en el barrio San Pedro, en el distrito de Ignacio Escudero, provincia de Sullana. Sus familiares apelan también a la colaboración de los pobladores de zonas aledañas para obtener información que permita conocer su paradero.

El caso ha generado preocupación entre sus allegados, quienes mantienen la esperanza de encontrarlo y piden que las acciones de búsqueda se intensifiquen ante las condiciones del cauce de la quebrada.

A través de las redes sociales solicitan cadenas de oración y apoyo para las tareas de búsqueda.

“Paisanos y autoridades necesitamos de tu apoyo, los familiares están completamente preocupados por su desaparición, ya que según fuentes cercanas a su familia mencionan que ha sido llevado por las aguas de la quebrada Charanal a la altura de San Pancho de Amotape, pueblo vecino a Vichayal. Desde acá también pedimos una cadena de oración por Edy para que se encuentre bien y pronto se reúna con su familia. También pedir a la población no dar falsas alarmas ni malintencionadas por respeto a su familia”, se lee en las publicaciones.

Recordemos que hasta el mes de marzo del presente año, por la activación de quebradas y huaicos registrados a consecuencia de las lluvias, nueve personas perdieron la vida, según las estadísticas del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Piura.