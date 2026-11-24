El Perú ya siente el fenómeno de El Niño y si bien en la capital el calor está fuera de lo normal, por estas fechas, en otras regiones del norte la situación se está volviendo caótica.

Este fin de semana, la noticia no solo fueron los sismos que alertaron a casi la mitad del país, pues en Piura la lluvia cayó durante horas y, cuando llegó el amanecer, decenas de familias encontraron sus viviendas rodeadas de pequeñas lagunas, sobre todo en Tambogrande, donde el agua alcanzó hasta un metro de altura, cubrió muebles, destruyó pertenencias y anegó colegios y establecimientos de salud.

Para muchos pobladores, la noche se convirtió en una pesadilla de la que todavía no consiguen recuperarse. Sin embargo, el drama no termina en este distrito: las precipitaciones vuelven a poner en evidencia la vulnerabilidad de numerosas localidades del país frente a las lluvias intensas y sus consecuencias.

En Piura, una de las regiones más golpeadas por las precipitaciones, las quebradas se activaron y se transformaron en torrentes que arrasaron caminos y dejaron comunidades incomunicadas. El escenario más crítico se registró en Tambogrande, donde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportó 134.1 milímetros de lluvia acumulada entre las 7:00 a. m. del 22 y las 7:00 a. m. del 23 de noviembre. Es decir, cayeron 134.1 litros de agua por metro cuadrado. En El Partidor, el acumulado llegó a 118.2 milímetros.

Las precipitaciones también alcanzaron importantes niveles en Lancones (62.1 mm), Chulucanas (55.1 mm), Sapillica (42 mm), Malacasi (36.7 mm), Mallares (20.7 mm), Ayabaca (18.8 mm) y Morropón (17.5 mm). La intensidad fue tal que, alrededor de las 6:00 p. m., Tambogrande registró 45.5 milímetros por hora y El Partidor, 38.4. Cerca del 88 % de la lluvia acumulada cayó en apenas tres horas, una descarga que superó la capacidad de respuesta de varias localidades.

FAMILIAS EN EMERGENCIA

En Tambogrande, el balance preliminar dejó 30 familias damnificadas y otras 40 afectadas. La Institución Educativa INA 54 terminó inundada y las clases tuvieron que suspenderse. Las aulas, que deberían albergar a los escolares, quedaron bajo el agua.

La emergencia también alcanzó al centro de salud del distrito, donde las filtraciones anegaron algunos ambientes y complicaron las condiciones de atención de pacientes procedentes de caseríos y centros poblados. Frente a esta situación, se habilitaron dos albergues en el salón comunal Los Almendros y el Teatro Municipal, con capacidad prevista para recibir a unas 25 familias.

Brigadas del Ejército y de Defensa Civil fueron desplegadas para retirar el agua y ejecutar labores de limpieza. Mientras tanto, los damnificados esperan asistencia para recuperar sus viviendas y proteger lo poco que lograron salvar.

Pero el aislamiento representa otra cara de la emergencia. La activación de la quebrada Yesquén dejó incomunicados a los pobladores de Hualtaco III-El Porvenir, Hualtaco III-Nueva Esperanza y Hualtaco III-Santa Fe. El incremento del caudal bloqueó los accesos y obligó a los moradores a solicitar la intervención de las autoridades para restablecer el tránsito.

Una situación similar se registró en Chulucanas, donde la creciente de la quebrada Sol Sol interrumpió el paso por el badén y dejó aislados a los pueblos de Paccha, Sol Sol, San Francisco y Casanas. El problema afecta el desplazamiento de escolares, docentes y trabajadores de salud.

En Las Lomas, más de 200 familias quedaron aisladas por la activación de la quebrada Totoral. Los habitantes de Totoral Alto, Sombreros y Collonas deben caminar durante varias horas para conseguir alimentos y medicinas. José Orozco, poblador del caserío Totoral, solicitó la entrega urgente de plásticos y calaminas para reparar el techo de su vivienda, dañado por las precipitaciones. También expresó su preocupación por los escolares que no pueden trasladarse con normalidad.

EL TEMOR SE EXTIENDE

Lo ocurrido en Piura vuelve a encender las alertas sobre la capacidad de respuesta de las autoridades ante una temporada de precipitaciones intensas. Las lluvias no solo afectan viviendas y cultivos: también interrumpen servicios esenciales, bloquean carreteras y dificultan el acceso a alimentos, medicinas y atención médica.

Ante este panorama, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que implementa centros de monitoreo en las quebradas de Piura para conocer en tiempo real su comportamiento frente a las lluvias y los efectos del Fenómeno El Niño. Su jefe, Hernando Tavera, explicó que la información será compartida con las autoridades regionales y locales para facilitar la adopción de medidas preventivas y decisiones oportunas.

A su vez, el Proyecto Especial Chira Piura reportó un caudal de 625 metros cúbicos por segundo en el puente Sánchez Cerro y de 343.24 metros cúbicos por segundo en la estación del puente Eguiguren. Ambos puntos permanecen bajo vigilancia ante el riesgo de nuevos incrementos y posibles desbordes del río Piura.

En Tambogrande y otras localidades piuranas, el agua comienza a retirarse, pero deja una emergencia que exige atención inmediata. La reconstrucción de las viviendas, la recuperación de los caminos y el restablecimiento de los servicios serán ahora parte de una lucha que apenas empieza.