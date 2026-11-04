Seis presuntos integrantes de la banda criminal “Los Malditos del Brillo”, entre ellos un suboficial de tercera de la PNP, fueron capturados por la Policía acusados de participar en el crimen del mototaxista, Luis Alberto Estévez Farfán, ocurrido la tarde del lunes en el asentamiento humano Enrique López Albújar, en el distrito de Veintiséis de Octubre.

El jefe de la Región Policial, general PNP, Daniel Jares Reymi, informó que luego del trabajo de inteligencia del personal de Homicidios de la Divincri y la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron el momento del crimen se identificó la placa de rodaje de la motocicleta 7900-BP marca BAJAJ, usada por dos delincuentes que acabaron con la vida de Estévez cuando salió del restaurante “Punto 10” y fue interceptado para robarle una cadena de oro y sus pertenencias, pero al poner resistencia le dispararon en el cráneo.

La verificación en el sistema policial reveló que la propietaria registral de la unidad es Mercedes Violeta Celi Antón (50). Al ser intervenida, la mujer indicó que le había entregado la motocicleta a su hermana, Susana Celi. Esta segunda persona fue inmediatamente intervenida por la policía y manifestó que había entregado en empeño el vehículo menor a Emerson Palacios Ojeda (25 años), quien se desempeña como Suboficial de Tercera de la PNP, en situación de actividad, labora la unidad de Águilas Negras y se encuentra de vacaciones.

Con esta evidencia, acudieron al domicilio del agente policial. Al tocar la puerta, el padre del suboficial abrió el inmueble, momento en el cual el efectivo intentó darse a la fuga trepando por los techos vecinos. No obstante, al encontrarse la vivienda completamente cercada por el personal policial, fue rápidamente rodeado y capturado.

En la casa del suboficial se incautaron un arma de fuego, cacerinas abastecidas, relojes de diversas marcas y modelos, aros de oro y un paquete conteniendo monedas de color dorado similar a lo utilizado por estafadores del cuento de las monedas de oro. Se detuvo a Elber Palacios Chávez (63), dueño de la casa.

En un primer interrogatorio, Palacios declaró que le había alquilado la moto a Fabián Aldair, quien viene siendo buscado por su participación en el crimen.

Finalmente, se detuvo a Fabián Aldair Gaona Palma (23) y Sebastián Pérez Flores (21).