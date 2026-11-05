Nuevamente cinco provincias de la región Piura se encuentran en alerta región debido a la activación de diversas quebradas por la ocurrencia de fuertes precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño. En tanto, en el distrito de Máncora, aún sus calles continúan anegadas a consecuencia de las últimas lluvias que soportaron.

De acuerdo con el boletín del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), se tiene previsto la posibilidad de activación de quebradas de severidad extrema, ocasionado por lluvias intensas en las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sullana.

Entre las quebradas que podrían activarse y por ende dejar aisladas a decenas de caseríos se encuentran en Huancabamba (3), Lalaquiz (3), Faique (3), Sapillica (6), Paimas (1), Lagunas (7), Morropón (2), Bigote (3), Sullana (3) y Jililí (4).

Asimismo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportó que se prevé que las precipitaciones continúen intensificándose y se desplacen hacia el suroeste, alcanzando los distritos de Máncora, Los Órganos, El Alto y Lobitos, en la provincia de Talara (Piura), así como los distritos de Marcavelica y Lancones, en la provincia de Sullana (Piura).

En tanto, la Municipalidad Distrital de Máncora continuó ayer trabajando en las labores de bombeo y evacuación de aguas estancadas en el sector Primera de Mayo, utilizando una motobomba y el apoyo del personal municipal, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y brindar mayor seguridad y tranquilidad a los pobladores.

Tras la emergencia en este distrito, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) desplegó personal y maquinaria para evacuar el agua acumulada en calles y vías públicas.

Un equipo técnico, con el apoyo de seis motobombas y un hidrojet, evacuó el agua acumulada en la cuenca El Marítimo, una de las áreas más afectadas, que dificultó el tránsito peatonal y vehicular en la zona.

“Apenas reportada la emergencia, hemos tenido la respuesta de manera inmediata con nuestro personal y equipos disponibles para evacuar las aguas de lluvia que anegaron vías principales”, manifestó Renato Amerí, jefe de la Oficina de Seguridad del MVCS, quien lideró los trabajos de mitigación en Máncora.

Las acciones también comprenden trabajos de limpieza de los drenes, donde se ha acumulado agua, lodo y sedimentos, a fin de disminuir los riesgos para la población y mitigar nuevas incidencias asociadas a las lluvias.

Además, los equipos técnicos de los ministerios de Vivienda y de Defensa inspeccionan las cuencas ciegas, en coordinación con los municipios, para dar una respuesta inmediata y oportuna.

A su turno, el alcalde electo de Máncora, Rafael Grisolle, informó sobre la grave situación socioambiental que atraviesan las periferias del distrito. “Hay otro Máncora que es el Máncora de las zonas con menos recursos, donde hay gente con muchos problemas en este momento, las zonas con menos recursos suelen ser las zonas más vulnerables ante el FEN”.