Los familiares de Yenner Javier Pulache Távara (46), cobrador de productos para el hogar que fue asesinado durante un intento de asalto y que viene siendo velado en su vivienda de la ciudad de Sullana, señalaron que el criminal sería muy joven. Asimismo, indicaron que los delincuentes no se llevaron nada, ya que la víctima no portaba dinero al momento del ataque.

Una de las hijas de la víctima, quien pidió mantener su nombre en reserva y expresó su profundo dolor por la muerte de su padre, señaló que, según las versiones recabadas por testigos en el distrito Veintiséis de Octubre, en Piura, donde ocurrió el hecho, los asaltantes llegaron a bordo de una mototaxi negra con lunas y plásticos polarizados en el momento en que su papá y un amigo esperaban que una familia les realizara un pago.

“Mi papá y su amigo han estado esperando parados afuera, en la calle, como era su costumbre, educadamente. Nos dicen que, en eso, llegaron los asaltantes en una mototaxi negra con lunas polarizadas. De ahí se bajó un delincuente muy joven, prácticamente un niño, nos comentan”, señaló.

Añadió que “luego, el delincuente sacó un arma de fuego y les dijo a mi papá y a su amigo: “Ya perdieron”. En eso, ellos corrieron para meterse a la casa, pero el delincuente disparó. A su amigo le rozó un balazo, pero a mi papá le cayó en la espalda, le perforó el pulmón y luego el corazón, matándolo de forma instantánea", relató a Correo.

Asimismo, indicó que a Pulache ni a su compañero, no les robaron nada, ya que no llevaban dinero en efectivo ni les habían pagado por los productos que dejaban y cuyo negocio pertenecía a otra persona y que ellos solo se dedicaban a la cobranza.

En tanto, sus familiares y vecinos señalaron que Yenner Pulache era una persona trabajadora, dedicada a su familia y que nunca tuvo problemas con nadie. Asimismo, recordaron que antes había laborado como mecánico.