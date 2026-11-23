Una joven quedó gravemente herida al sufrir un accidente de tránsito cuando circulaba en una motocicleta de Sechura hacia la playa Chulliyache. El conductor de la unidad también resultó herido. El hecho se suscitó cerca de las 11 de la noche.

Según la Policía, la víctima fue identificada como Irma Estefany Pingo Querevalú, quien fue trasladada al centro de salud de Sechura, pero por la gravedad de sus heridas fue evacuada al hospital Snata Rosa, en Piura. En el nosocomio fue diagnosticada con traumatismo encéfalo craneano severo, fractura de base de cráneo y hemorragia intracraneal.

Ante el hecho, los familiares de la joven piden que se investigue para determinar responsabilidades, pues acusan que el conductor Juan Panta Chunga habría ido a excesiva velocidad, además que no cuenta con licencia de conducir ni con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Asimismo, indicaron que el vehículo menor presentaba daños materiales como el timón doblado, mascarilla suelta y rota, y el aro delantero fisurado. La motocicleta pertenece a otra persona.