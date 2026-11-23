Dos trabajadores de la obra que ejecuta la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco resultaron gravemente heridos tras caer de más de cuatro metros de altura, en el sector 09 de Octubre.

Según las imágenes enviadas por los vecinos, los obreros colocaban cables de soporte de una estructura metálica sin arneses de seguridad y sobre tablones de madera.

Ambos fueron trasladados al hospital de EsSalud de La Oroya, uno con fractura de pierna y el otro con traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave.

Se conoció que realizaban labores sin la presencia del ingeniero supervisor ni del residente de obra. Hasta el cierre de esta nota, la comuna no había emitido un pronunciamiento.