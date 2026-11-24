Las lluvias registradas durante las últimas 24 horas en la cuenca Chancay-Lambayeque alcanzaron acumulados de hasta 20.9 milímetros, principalmente en las zonas altas de Cajamarca, según el reporte de monitoreo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El mayor registro se presentó en la estación del túnel Chotano, con 20.9 milímetros, seguida de Chotano Lajas, con 14.5 milímetros, y La Muchala, con 10.3 milímetros.

Las mediciones corresponden al periodo comprendido entre las 7:00 a.m. del lunes 23 y las 7:00 a.m. del martes 24 de noviembre de 2026.

Senamhi: ¿dónde se registraron las mayores lluvias?

De acuerdo con el reporte del organismo meteorológico, otras estaciones de monitoreo de la cuenca Chancay-Lambayeque también registraron precipitaciones, aunque con menores acumulados.

Los registros evidencian una distribución desigual de las lluvias, con mayores volúmenes en determinados sectores de la parte alta de la cuenca.

Estación de monitoreo Precipitación acumulada Túnel Chotano 20.9 mm Chotano Lajas 14.5 mm La Muchala 10.3 mm Chugur 7.5 mm Chota 6.2 mm Chancay Baños 5.5 mm Quilcate 3.7 mm Tongod 0.9 mm Puente Amban 0.4 mm Santa Cruz 0.2 mm

¿Por qué las lluvias en Cajamarca son importantes para Lambayeque?

El seguimiento de las precipitaciones en las zonas altas de Cajamarca resulta importante para la vigilancia hidrometeorológica de Lambayeque, debido a que ambas regiones comparten la cuenca Chancay-Lambayeque.

Las lluvias pueden favorecer el escurrimiento superficial y modificar las condiciones de los ríos y quebradas que integran este sistema hidrográfico.

El monitoreo también comprende el reservorio Tinajones, infraestructura estratégica para el almacenamiento y la regulación del recurso hídrico destinado a las actividades agrícolas y otros usos en Lambayeque.

¿Qué significa una precipitación de 20.9 milímetros?

Los acumulados de lluvia reportados por el Senamhi se expresan en milímetros. Cada milímetro de precipitación equivale a un litro de agua por metro cuadrado de superficie.

En ese sentido, los 20.9 milímetros registrados en la estación del túnel Chotano equivalen a 20.9 litros de agua por metro cuadrado durante las 24 horas evaluadas.

El seguimiento de las próximas mediciones permitirá conocer la evolución de las precipitaciones en la cuenca Chancay-Lambayeque.