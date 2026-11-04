Keiko Fujimori Higuchi intentó ser presidenta del Perú desde el año 2011, pero lo logró 15 años después de cuatro intentos. Sin embargo, los 100 primeros días de su gestión dejan un balance que dista de la figura que presentaba en campaña.

Su Gobierno aseguró que priorizaría la lucha contra la inseguridad ciudadana, la reactivación económica, el fenómeno El Niño, entre otros aspectos.

Por ahora, es difícil calificar su gestión con una nota porque solo hay anuncios, pero no resultados concretos.

A pesar de ello, expertos consultados por Correo coinciden en que la mandataria no cumplió en estos primeros días, la expectativa de sus votantes.

Además, entre un cero y 20, Fujimori recibió una nota de 13 en lo que va de su gestión.

El premier Luis Galarreta informó que la presidenta Fujimori dará un balance de sus 100 primeros días mañana. (Foto: PCM)

LO PRIMERO

El primer hito de la gestión de Fujimori al llegar a Palacio de Gobierno fue el nombramiento de su Gabinete Ministerial.

Luis Galarreta, su primer vicepresidente, fue nombrado presidente del Consejo de Ministros (ver infografía).

El equipo está integrado por una combinación de exministros, políticos y técnicos.

Tan solo un mes después de esa designación, envió al Congreso un pedido para legislar por 120 días en seguridad ciudadana, micro y pequeñas empresas, materia laboral, simplificación administrativa, desarrollo productivo, medio ambiente, política tributaria y prevención frente al fenómeno El Niño. Sin embargo, solo consiguió facultades por 90 días en la primera y última materia.

Mientras que el 7 de octubre, la presidenta Fujimori apareció delante de más de dos mil hombres uniformados.

La fuerte imagen anunciaba la presentación de la creación de un Comando Unificado que articula las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) para enfrentar de manera coordinada a las organizaciones criminales y a la delincuencia.

Estas son los primeros hitos de la presidenta Keiko Fujimori. (Infografía: Diario Correo)

LO MALO

Por otro lado, los primeros 100 días de Fujimori también están marcados por decisiones que generaron el cuestionamiento público (ver infografía 2).

Uno de ellos fue la permanencia de Óscar Arriola, comandante General de la Policía Nacional del Perú que recién pasó al retiro un mes y medio después de que Fujimori asuma el cargo.

Arriola era criticado por su mal manejo en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Fujimori evitó fijar una postura sobre Arriola.

La salida de Arriola se gestó tras su renuncia por el secuestro ocurrido en Trujillo atribuido a “Los Pulpos”.

Cuando el Congreso tardó en otorgarle facultades legislativas, la mandataria dijo que “están poniendo a prueba su paciencia”.

El mensaje fue interpretado por integrantes de la oposición como una “amenaza” de cerrar la Cámara de Diputados del Congreso.

Mientras que la reciente Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal (Ley MAPE) que envió al Congreso ha sido blanco de críticas, porque un sector de la oposición considera que es una ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) de manera encubierta.

Estos son los cuestionamientos contra la gestión de Keiko Fujimori. (Infografía: Diario Correo)

GESTIÓN MIXTA

Para el analista político José Carlos Requena, la gestión de Fujimori en sus 100 primeros días puede calificarse como “mixta”, porque un sector del electorado que la respaldó era el más entusiasta por todo lo que prometió en campaña.

“En campaña ella decía ´tenemos el equipo listo para solucionar los problemas´, pero parece que al llegar al Estado encontró algo peor de lo que esperaba”, indicó.

Sin embargo, señaló que hay entusiasmo si uno ve las cifras de inversión privada.

Aunque consideró que es muy temprano para evaluar a Fujimori, le colocó una nota de 12 o 13.

“No la jalaría porque creo que es un tramo muy temprano para hacerlo, pero claro que está lejos de lo que fue su promesa (en campaña), pero insisto que es un plazo relativamente temprano”, sostuvo.

En diálogo con Correo, Requena dijo que hubo idas y vueltas en la gestión política de Fujimori.

Asimismo, recordó en las primeras semanas, Fujimori habló de una reconciliación nacional. Sin embargo, luego hubo gestos que no dejan en claro cuál es el enfoque que va a prevalecer o el rumbo a seguir en el plazo inmediato.

“Creo que en términos políticos, todavía está terminando de encontrar un rumbo. No tiene claro por dónde va a decantarse”, manifestó.

Sobre lo bueno, el experto destacó el trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas y el reclutamientos de personalidades competentes en varios ámbitos. Sin embargo, recordó que queda pendiente dotar al Estado con un sentido de urgencia, especialmente en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

En la misma línea, señaló que el gran pendiente que tiene el Gobierno de Fujimori, es combatir la criminalidad.

“Un tema de gestión relevante de su campaña que todavía no se aborda de una manera seria. El viaje de la presidenta (al país El Salvador) denota un interés en el tema, pero esperemos que las próximas semanas se proyecte algún cambio de rumbo”, apuntó.

Keiko Fujimori presentó un Comando Unificado contra el crimen organizado. (Foto: Andina)

PROMESAS INCUMPLIDAS

El analista político Franco Olcese dice que es difícil calificar bien o mal los primeros 100 días de Keiko Fujimori, porque ha pasado muy poco tiempo. Sin embargo, si bien ha tenido medidas acertadas, también se evidencia un nivel de expectativa que no ha cumplido. “Si comparamos esos primeros 100 días con el nivel de expectativa que tenían sus votantes, yo diría que no ha cumplido con las medidas que se esperaban, como ´mano dura´ o algunos gestos en ese sentido”, indicó.

Califica la gestión de Fujimori con una nota de 13 o 14.

Al hablar de su desempeño político, el socio fundador del Centro Wiñaq refiere que el Gobierno de Fujimori tiene una gran falencia: Está solo y no tiene aliados.

“Keiko Fujimori tiene como reto armar una coalición más representativa. Con Renovación Popular puede tener algún tipo de alineamiento, pero no es un apoyo total”, precisó.

Olcese destaca que, desde el punto de vista de la opinión pública, Keiko tuvo un gesto importante como poner orden en los colegios, esto en referencia al anuncio de la prohibición de maquillaje, uñas pintadas y cabello teñido en estudiantes de colegios públicos.

“Me gusta el hecho de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) busque plantear una agenda de reforma más agresiva. Otro punto que me parece positivo es el anuncio de medidas para destrabar obras paralizadas, así como sacar adelante una Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), sobre este último punto hay mucho que debatir pero el hecho de decir ´vamos a ir a pelear por eso´, me parece algo positivo", indicó.

Respecto a lo malo en la gestión de Fujimori, el experto sostiene que perdió la oportunidad de mostrar un antes y un después en la lucha contra la inseguridad ciudadana, que era lo que la mayoría de las personas esperaba.

“Se esperaba un cambio muy claro, rápido. Han hecho un equipo para plantear reformas y no ha sido de inmediato. Se perdió la oportunidad de transmitir ese cambio político, faltó un tipo de gestos para dar esa sensación (lucha contra la inseguridad)”, manifestó.

Agrega que al Gobierno de Fujimori le faltó solidez para defender las facultades legislativas que solicitó en materia económica.