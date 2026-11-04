El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se refirió a los primeros 100 días de gestión del gobierno de Keiko Fujimori. Aunque evitó emitir una calificación sobre el desempeño del Ejecutivo, señaló que observa con expectativa sus primeras señales e indicó que corresponde darle el beneficio de la duda.

Durante una entrevista con Canal N, Reggiardo indicó además que la Municipalidad de Lima sostiene coordinaciones constantes con el Gobierno central, especialmente para abordar temas de seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno El Niño.

“No lo quiero calificar de si ha cumplido o no, lo que sí quiero decir es que veo con expectativas y con atención las señales que está dando el gobierno. Son señales claras, concretas, me parece que hay que seguir en esa línea de darles el beneficio de la duda”, sostuvo.

En cuanto a la delegación de facultades legislativas, Reggiardo cuestionó que el Congreso haya reducido de 76 a 27 los puntos solicitados por el Ejecutivo. El alcalde, quien recordó que fue congresista durante diez años, consideró inadecuado politizar este debate y señaló que el Parlamento dispone de mecanismos para ejercer un control posterior sobre las normas que apruebe el Gobierno.

“Nada de eso se ha tomado en cuenta y creo yo que un muy mal cálculo político de quienes lideran las bancadas de oposición al gobierno. Creo que no lo han debido de hacer así. El tiempo será el que juzgue, la población será la que juzgue, pero bueno, ya está hecho así”, manifestó.