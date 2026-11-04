La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció la entrega de dos predios estatales al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) para la construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios en Huacho, provincia de Huaura, región Lima.

El anuncio se realizó este miércoles durante una actividad oficial en el establecimiento penitenciario Ancón I, donde la mandataria también supervisó las medidas de seguridad implementadas para reforzar el control de los centros de reclusión.

Según precisó Fujimori, los terrenos entregados comprenden una extensión de 2.600 hectáreas y permitirán avanzar con los proyectos penitenciarios.

Keiko Fujimori pide construir dos nuevos penales en los próximos meses

Durante su intervención, la jefa de Estado destacó el trabajo coordinado entre las instituciones públicas para disponer de los terrenos destinados a las futuras cárceles.

“Hoy se hace un anuncio muy importante. Se está entregando los títulos habilitantes para la construcción de dos grandes penales, y este es un esfuerzo que se hace en conjunto”, manifestó.

La presidenta agradeció la participación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en la habilitación de los predios y encargó al ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, acelerar los procedimientos necesarios para ejecutar los proyectos.

Nuevos penales tendrán talleres productivos para internos

La mandataria explicó que los futuros establecimientos penitenciarios no estarán destinados únicamente a reforzar la seguridad, sino que también incluirán espacios para actividades productivas.

La propuesta contempla la implementación de talleres donde determinados internos puedan aprender oficios y desarrollar habilidades laborales durante el cumplimiento de sus condenas.

“Estos dos terrenos que se están entregando al Ministerio de Justicia son bastante amplios. Y lo que se busca, además de tener un lugar seguro, es que se puedan activar y construir grandes talleres productivos”, señaló Fujimori.

De acuerdo con la presidenta, estos programas estarán orientados principalmente a personas privadas de su libertad que hayan cometido delitos de menor gravedad y que puedan participar en actividades de capacitación y resocialización.

También planteó que los productos elaborados en los talleres penitenciarios puedan ser aprovechados por la sociedad.

Presidenta supervisó controles de seguridad en el penal Ancón I

Como parte de la actividad oficial, Fujimori recorrió el establecimiento penitenciario Ancón I para supervisar los controles de vigilancia y las medidas implementadas en su perímetro.

La jefa de Estado destacó el trabajo de las Fuerzas Armadas y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para reforzar la seguridad en los centros de reclusión.

“Uno de los objetivos de nuestro Gobierno es asegurarnos de que el orden regrese a los penales”, afirmó durante su intervención.

La mandataria también hizo referencia a las acciones de control contra señales ilegales de telecomunicaciones detectadas en establecimientos penitenciarios, como parte de las medidas para impedir la continuidad de actividades delictivas desde el interior de las cárceles.