Una intensa lluvia provocó inundaciones en diversas calles y avenidas de Juliaca y el distrito de San Miguel, en la provincia de San Román, región Puno, afectando el tránsito vehicular y peatonal en distintos sectores de ambas localidades.

La precipitación comenzó alrededor de la 1:00 p. m. y se prolongó durante más de una hora, poniendo fin a un prolongado periodo de veranillo en la zona.

Debido a la topografía plana de ambas localidades, el agua se acumuló rápidamente y dejó varias vías intransitables en cuestión de minutos.

Escolares quedaron retenidos en sus colegios por inundaciones

Uno de los grupos más afectados por las intensas precipitaciones fue la población escolar, debido a que la emergencia coincidió con el horario de salida de los estudiantes de sus instituciones educativas.

Numerosos escolares permanecieron en el interior de sus colegios ante las dificultades para desplazarse por las calles inundadas.

Asimismo, vecinos y transeúntes tuvieron que esperar a que descendiera el nivel del agua para continuar con sus actividades.

¿Qué calles y avenidas resultaron inundadas en Juliaca y San Miguel?

Entre los principales puntos críticos afectados por la acumulación de agua se encuentran:

Alrededores de la plaza Túpac Amaru.

Jirón Piérola.

Calle Moquegua.

Avenida Circunvalación.

Parque El Cholo.

Avenida Nueva Zelanda.

Otros sectores aledaños de Juliaca y San Miguel.

Los aniegos dificultaron la circulación de vehículos y peatones, generando complicaciones en la movilidad urbana.

Lluvias evidencian problemas de drenaje pluvial en Juliaca

La rápida acumulación de agua en las principales arterias de ambas localidades evidenció nuevamente las dificultades del sistema de drenaje pluvial para afrontar precipitaciones repentinas.

Mientras los niveles de agua descendían, se evaluaban los daños y las complicaciones ocasionadas por las inundaciones.

Por el momento, el reporte no precisa el número de viviendas afectadas ni el balance de daños materiales ocasionados por la emergencia.