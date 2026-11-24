Una niña de apenas 12 años habría sido víctima de explotación sexual por parte de sus propios familiares, quienes, en lugar de protegerla, presuntamente la obligaban a realizar actos de connotación sexual en dos locales de Cerro Colorado, a cambio de dinero.

Por este caso, el Poder Judicial dictó 10 meses de prisión preventiva contra los esposos Rosalía M. Q. (42) y Juan M. M. (52), así como contra su hija Rocío M. M. (22), investigados por el presunto delito de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Los tres fueron trasladados al penal de Socabaya, donde permanecerán mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, la menor había quedado bajo el cuidado temporal de su tía Rosalía, quien denunció previamente una situación de desprotección familiar contra los padres de la niña. La menor vivía con sus tíos y su prima en una vivienda del distrito de Cerro Colorado.

Sin embargo, lo que debía ser un espacio de protección se habría convertido en un escenario de explotación. Según la Fiscalía, inicialmente la niña realizaba labores domésticas, pero después habría sido obligada a trabajar en dos establecimientos administrados por sus familiares.

En esos locales debía usar prendas cortas y maquillaje para acompañar a clientes que se encontraban en estado de ebriedad. Por estos servicios, los investigados habrían cobrado entre 80 y 100 soles. Además, la menor habría sufrido abuso sexual como consecuencia de los hechos denunciados.

La situación salió a la luz cuando la niña decidió escapar de la vivienda y buscó ayuda en otro familiar, quien se comunicó con su madre. Tras conocer lo ocurrido, la progenitora presentó la denuncia que permitió la intervención de las autoridades.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas realizó las diligencias correspondientes, entre ellas la detención preliminar de los tres investigados y el allanamiento de dos inmuebles donde presuntamente ocurrieron los hechos.

El representante del Ministerio Público señaló que, debido a la gravedad de los delitos investigados, los imputados podrían recibir una condena de cadena perpetua, de acreditarse su responsabilidad penal.

Mientras tanto, la menor deberá recibir protección y atención especializada para garantizar su recuperación y la restitución de sus derechos.