Miles de mineros de diferentes cooperativas y sectores de la región Puno participan en una movilización pacífica en la ciudad de Juliaca, exigiendo al Gobierno central la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) o, en su defecto, la promulgación de la denominada Ley MAPE.

Desde temprano se concentraron a la altura del puente Independencia, luego se movilizaron por la avenida Huancané y la plaza de Armas. La protesta, en la que participan mineros de Rinconada, Sandía y otros, culmina en la plaza Zarumilla.

Tomás Cenzano, uno de los representantes del sector, refirió que entre sus principales demandas figura la ampliación del Reinfo por cuatro años más. Indicó que esta propuesta forma parte de cuatro iniciativas de carácter administrativo que fueron presentadas ante el Gobierno central.

Asimismo, sostuvo que aproximadamente 300 mineros de diferentes cooperativas viajaron a la ciudad de Lima para participar en una movilización nacional frente al Congreso de la República.

Los dirigentes reiteraron que las movilizaciones buscan que el Ejecutivo y el Congreso atiendan sus demandas y brinden una solución a la problemática de la formalización minera en el país, caso contrario anuncian medidas más radicales.