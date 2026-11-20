Un grave accidente de tránsito se registró en la avenida La Torre, a la altura de la urbanización Huáscar, en la ciudad de Puno, luego de que un camión repartidor de cerveza ocasionara una colisión múltiple que dejó un saldo de al menos 15 personas heridas y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el vehículo pesado habría sufrido un desperfecto en el sistema de frenos, lo que provocó que impactara contra al menos siete unidades que circulaban y estaban estacionadas por la zona, sumando un total de ocho vehículos involucrados en el siniestro. Tras el choque, los policías también detuvieron al conductor del vehículo con placa C2B-948, Jesús Rivas (50).

Al lugar acudieron agentes de serenazgo, efectivos de la Compañía de Bomberos y personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), quienes brindaron los primeros auxilios y trasladaron a los 15 heridos hacia el área de emergencia del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno, donde algunos permanecen con pronóstico reservado.

Por su parte, efectivos de la Policía Nacional y el representante del Ministerio Público de turno iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades del caso, esclarecer las causas exactas del accidente y dar con el paradero del chofer prófugo.

LISTA DE HERIDOS

Luis Gustavo Huamán Mamani (25 años)

Hugo Mamani Paricagua (35 años)

Zenaida Chambilla Vilca (41 años)

Wilson Fernando Coila Quispe (30 / 35 años según mención en el reporte)

Vanessa Aracely Rodríguez Mamani (41 años)

Ronald Edison Clavitea Ponce (44 años)

Anamelva Quispe Cruz (21 años)

Adán Toniño Castro Tazu (48 años)

Ronald Sacaca Casas (36 / 38 años según mención en el reporte)

Elvis Jordan Pilco Sanca (30 años)

Jhonsson Yoani Pilco Sanca (32 años)

Jorge Luis Ramírez Tejada (45 años)

Menor de edad (iniciales L.C.M.) (9 años)

Analida Paco Apaza (51 años)

Raúl Sabino Condori Puña (48 años)