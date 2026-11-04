La presidenta de la república, Keiko Fujimori, pidió a los peruanos dejar de lado sus diferencias políticas y trabajar unidos para enfrentar las emergencias provocadas por las condiciones climáticas en distintas regiones del país.

Durante una actividad oficial, advirtió sobre los efectos del fenómeno El Niño, que trae lluvias en la costa norte y sequías en la sierra, situación que favorece la aparición de incendios.

“Por separado se pueden hacer pequeñas cosas, pero cuando trabajamos unidos se puede vencer cualquier cosa. (...) El Perú unido va a enfrentar esta adversidad”, manifestó durante la ceremonia de entrega de vehículos de emergencia donados por Japón al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

La mandataria recordó los incendios registrados recientemente en diferentes regiones y reconoció la labor de los bomberos voluntarios en las tareas de control y atención a las poblaciones afectadas. Asimismo, alertó que las condiciones climáticas podrían empeorar el próximo año, por lo que consideró necesario reforzar la capacidad de respuesta ante las emergencias.

Japón donó cinco vehículos de emergencia

La actividad se realizó en la sede de la Compañía de Bomberos Cosmopolita 11, en San Borja. Durante la ceremonia, la jefa de Estado agradeció al Gobierno y al pueblo japonés por su colaboración con el Perú y resaltó la importancia de contar con nuevas unidades para atender las emergencias.

La donación, realizada por la Asociación de Bomberos de Japón, comprende cuatro autobombas y una unidad de rescate. Según lo anunciado por Fujimori, los vehículos serán destinados a compañías de bomberos de Lima y de regiones como Ayacucho, Cusco y Arequipa.

Estas unidades permitirán reforzar la atención de incendios, emergencias prehospitalarias y otras situaciones de riesgo, además de mejorar la respuesta frente a los incendios forestales.

Por su parte, el embajador de Japón en el Perú, Tsuyoshi Yamamoto, destacó que la entrega representa una muestra de solidaridad y cooperación entre ambos países. También señaló que Perú y Japón están expuestos a desastres naturales, por lo que disponer de equipos adecuados es fundamental para responder con rapidez ante incendios y otras emergencias.

El comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, general Juan Carlos Morales Carpio, agradeció la donación y aseguró que las unidades serán utilizadas adecuadamente para fortalecer la atención a la ciudadanía.