Casi siete meses después de haber perdido las elecciones presidenciales, el líder y fundador de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, reapareció ayer en Trujillo y dejó a entender que seguirá alejado del escenario político para dedicarse a su universidad (César Vallejo).

VER MÁS| INPE reubica a 30 reos vinculados a organizaciones criminales en penal de Trujillo

Retorno

“Hoy (ayer) he regresado a la universidad. Estoy convencido de que formar médicos o formar ingenieros es más importante que proyectarse a hacer carreteras o hacer postas médicas”, expresó el también exgobernador regional de La Libertad tras dar detalles de las actividades que desarrollará la casa de estudios superiores por sus 35 años de fundación.

El también exalcalde provincial de Trujillo sustentó su posición en que “las personas” son “el recurso fundamental para hacer las carreteras y las postas médicas”. “Por tanto, primero son las personas y luego, las [ininteligible]”, agregó el empresario.

Estas declaraciones de César Acuña se dan también luego de 21 días de haber anunciado su retiro de la política. “Les doy la buena noticia: chau, política. Dedicado a tiempo completo a formar a mis jóvenes”, dijo durante una actividad académica desarrollada en la filial de la UCV en Chepén, región La Libertad.

“Dios me ha dado vida para servir a mis jóvenes”, señaló antes de anunciar su alejamiento de la actividad política.

Nueva apariencia

César Acuña reapareció en Trujillo luego de visitar otras sedes de su universidad en el país y de un periplo por Europa, adonde viajó también por razones académicas.

Ayer, tras su presentación por los 35 años de creación de la UCV, respondió además sobre la cirugía estética a la que se habría sometido para rejuvenecer su rostro. “¿Y ustedes cómo lo ven?”, dijo entre risas