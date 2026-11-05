El Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) inició trabajos preventivos de mantenimiento y acondicionamiento en cuatro establecimientos del país para reducir los riesgos ante posibles lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño.

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Las intervenciones se realizan en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, así como en el El Tambo (Huancayo), Miguel Grau (Piura) y José Quiñones Gonzales (Chiclayo).

Las intervenciones comprenden el mejoramiento de las instalaciones eléctricas, además del reforzamiento de techos, coberturas y cercos perimétricos.