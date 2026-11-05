El expresidente regional de La Libertad José Murgia Zannier calificó de “factible” el plan de gobierno del candidato a la Región por Podemos Perú y exsecretario nacional del Partido Aprista Peruano (PAP), Elías Rodríguez Zavaleta.

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Respaldo

“No es cuestión de ofrecerle cosas a la gente por ofrecer”, expresó el también exalcalde de Trujillo durante un encuentro con Elías Rodríguez en la plaza mayor de la capital liberteña.

En otro momento de la conversación, Murgia —presidente regional durante los periodos 2007-2010 y 2011-2014— señaló a la minería ilegal como la “madre del sicariato” y pidió que el gobierno regional encabece la lucha contra el crimen organizado en esta parte del país.

Sobre las obras paralizadas que deja la gestión de la gobernadora Joana Cabrera Pimentel, quien sucedió en el cargo a César Acuña Peralta luego de que este renunciara para postularse a Palacio de Gobierno, José Murgia recomendó a Elías Rodríguez conformar un equipo jurídico especializado para destrabar las inversiones detenidas.

Nuevo duelo

Elías Rodríguez es la carta de Podemos a la Región. En los comicios del 4 de octubre, el también excongresista de la República se ubicó en segundo lugar con 222,219 votos (24.498%), muy cerca de Aldo Carlos Mariños, quien con 225,473 (24.856%) sufragios quedó en primer puesto. Sin embargo, debido a que ninguno obtuvo como mínimo un 30% de la votación, ambos se volverán a ver las caras el 6 de diciembre en una Segunda Elección Regional.

A un mes de las nuevas elecciones, el encuentro entre Murgia —quien postuló al Senado por el PAP este año— y Rodríguez ha sorprendido a más de un militante aprista, pues según una publicación del diario El Comercio en octubre de 2021, la Secretaría Nacional de Disciplina del PAP sancionó al exparlamentario con la expulsión de la referida agrupación política, “tras hallarlo responsable de cometer ‘traición’ por apoyar a otra agrupación [política] en La Libertad”.