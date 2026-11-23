Una fogata realizada presuntamente por personas que acamparon en las faldas del volcán Chachani habría originado el incendio forestal que, hasta ayer, afectó aproximadamente 250 hectáreas de cobertura natural en el sector de la Asociación Cabrerías, en el distrito de Cayma.

En el lugar se encontraron ollas, botellas de licor, platos y guantes quemados, indicios que hacen presumir que algunas personas permanecieron en la zona antes de que comenzara el fuego. El alcalde de Cayma, Juan Carlos Linares, advirtió que en el sector se evidenciaba el ingreso reciente de maquinaria pesada, debido a que parte del terreno había sido removido con un tractor.

“Esto tendrá que investigarse. Aparentemente, también podría tratarse de un pago a la tierra, eso se va a tener que investigar”, manifestó la autoridad edil, al referirse a las actividades que podrían haberse realizado en el lugar.

A las faldas del volcán Chachani se encontró ollas y botellas alcohólicas

INCENDIO EN EL VOLCÁN AÚN NO ES CONTROLADO

El incendio que continúa hasta hoy, comenzó aproximadamente a las 9:44 horas del sábado 21 de noviembre y se extendió rápidamente por las faldas del Chachani, afectando pastos naturales y cobertura vegetal. En un primer reporte, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) estimó que el fuego había alcanzado unas 150 hectáreas; sin embargo, en su actualización de ayer elevó la superficie afectada a aproximadamente 250 hectáreas.

La Municipalidad Distrital de Cayma movilizó cisternas y personal de serenazgo para contener las llamas. Sin embargo, ante la expansión del fuego, se sumaron brigadas de las municipalidades de Cerro Colorado, la comuna provincial, efectivos del Ejército, personal del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y bomberos, quienes trabajaron de manera conjunta para evitar que el incendio continuara avanzando, sin embargo, no pudo ser extinguido, por lo que siguió propagándose durante la noche del sábado.

Durante la evaluación realizada el domingo, Linares informó que las llamas se encontraban controladas entre un 85% y 90% en la parte baja, aunque todavía persistían focos activos en las zonas altas. La autoridad advirtió que los cambios en la dirección e intensidad del viento podrían reactivar el fuego y extenderlo hacia otros sectores.

El Ejército del Perú desplegó 20 efectivos del Batallón de Infantería Mecanizado N.° 13 para apoyar en las labores de control, mitigación y extinción del incendio. Pese al trabajo de las brigadas, las condiciones del terreno dificultaron la intervención en los puntos más elevados, donde el acceso por vía terrestre resulta complicado.

PIDEN APOYO AÉREO PARA APAGAR INCENDIO

Ante esta situación, la municipalidad de Cayma, junto a Indeci, la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Municipalidad de Cerro Colorado, solicitaron apoyo urgente a las autoridades nacionales para disponer de medios aéreos que permitan llegar a las zonas de difícil acceso. La evaluación realizada mediante drones permitió identificar sectores donde las brigadas no pueden ingresar por tierra.

Asimismo, las autoridades solicitaron al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) activar los protocolos de protección de la flora y fauna silvestre. La preocupación se centra en que las llamas puedan avanzar hacia áreas de hábitat natural y comprometer el ecosistema de las faldas del volcán.

El pedido también contempla gestionar el apoyo urgente del Ejército del Perú mediante helicópteros para evaluar la magnitud del incendio en las zonas altas y determinar las posibilidades de una intervención aérea.