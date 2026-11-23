La muerte sorprendió a un joven padre de familia y deportista en la carretera Central, tramo Tarma-San Ramón. Se trata de Ovidio Jorge Jora Sánchez (20) quien falleció la mañana de ayer domingo, luego de que la motocicleta lineal que conducía colisionara violentamente contra un tráiler, cerca del cruce hacia el distrito de Huasahuasi, a la altura del sector de Valdivia.

Según versiones de testigos, el joven se desplazaba desde Huasahuasi con dirección a Tarma cuando ocurrió el impacto. La fuerza del choque provocó que saliera disparado y aterrizara de manera pesada sobre el pavimento. Finalmente su cuerpo cayó sin vida sobre la pista.

fuga. Lo más grave es que, según los testigos del hecho que corrieron a auxiliar a la víctima, el conductor del vehículo pesado no se detuvo para auxiliarlo y habría escapado del lugar, presuntamente para evadir su responsabilidad.

Hasta el cierre de esta edición, era buscado para que responda por sus acciones.

Investigan

Efectivos de la Policía Nacional llegaron a la zona, realizaron el levantamiento del cadáver y recogieron la motocicleta, de color negro, que fue trasladada en un patrullero.

Los restos de la víctima fueron llevados a la morgue del hospital Félix Mayorca Soto de Tarma para la necropsia de ley.

Las circunstancias del accidente son materia de investigación. No se descarta que el tráiler haya invadido el carril contrario, hipótesis que deberá ser esclarecida por las autoridades.

El fallecimiento de Ovidio Jora Sánchez deja consternación entre sus familiares y vecinos de Huasahuasi, donde era conocido también por su actividad deportiva. Mientras sus seres queridos afrontan esta pérdida, esperan que las investigaciones permitan identificar al conductor involucrado y esclarecer cómo ocurrió el fatal accidente.