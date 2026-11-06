Hoy viernes, los conjuntos de Atlético Grau y Cusco FC se ven las caras en el marco de la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1, partido programado para las 3:00 p.m. y que será la despedida del cuadro que dirige Gerardo Ameli, de su hinchada en casa.

Los albos intentarán aprovechar esta condición para dejar atrás una complicada seguidilla de resultados adversos, mientras que los cusqueños llegarán con la necesidad de recuperarse y asegurar su clasificación a una copa internacional.

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PANORAMA

Los objetivos en la tabla también convierten este duelo en una prueba importante para los equipos. Para Grau, el panorama no es de lo mejor pues lleva 6 encuentros consecutivos sin conseguir una victoria (2 empates y 4 derrotas), y buscará reencontrarse con ese rendimiento ante su público.

El “Patrimonio de Piura” ocupa el puesto 11 en el Clausura con 18 puntos y necesita volver a sumar de a 3 para mejorar su ubicación también en el acumulado, donde tiene 34 puntos, en el 14° lugar.

Ambos equipos vienen de caer de local en la fecha pasada, mientras Grau fue derrotado por 1-3 ante la “U”; Cusco FC también perdió de local 0-1 ante Sport Boys y está en la décima posición del Clausura con 24 puntos.

El equipo dirigido por Javier Rabanal mantiene la mirada puesta en la clasificación acumulada, donde ocupa el quinto lugar con 51 unidades en zona de clasificación.

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CONFIANZA

Adrián Fernández, autor del gol albo ante la “U”, señaló que atrás dejaron la derrota pasada y ahora apunta a sacarse el clavo ante los cusqueños. “Ante la “U”, hicimos un gran esfuerzo, pero enfrentamos a un equipo con mucha jerarquía, de ahí el resultado ”, dijo.

Posteriormente, Adrián Fernández, quien lleva anotando 5 goles, enfatizó que “ha sido un año turbulento y vamos a tratar de cerrarlo bien y buscar los triunfos en las últimas jornadas frente al Cusco FC y CD Moquegua”.