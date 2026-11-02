El equipo albo no supo aprovechar su localía y a pesar de ir ganando por la mínima diferencia, se dejó remontar de Universitario de Deportes, que sumó 3 puntos importantes y ahora comanda en forma absoluta el Torneo Clausura

Fue por la fecha 15° jugada en el Estadio Mansiche de Trujillo, donde los cremas se cobraron la revancha del Apertura y aplicaron un contundente 3-1 al equipo del técnico Ameli, quien al final se lamentó de la derrota y los hinchas se sintieron decepcionados de su conducción.

Universitario superó a Grau con goles de Andy Polo, Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugarray. Había adelantado Adrián Fernández a los 7 minutos, aprovechando un mal rechazo del portero Diego Romero para anotar de cabeza y darle la ventaja al conjunto piurano.

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LA REACCIÓN

Pero los “Merengues” reaccionaron rápido y a los 18 minutos Andy Polo, tras eludir un marcador, sacó un remate de izquierda en el área para igualar a uno.

En la complementaria, la “U” siguió controlando el juego, ante la parsimonia de los albos. La visita encontró la fórmula de cómo llevarse el triunfo. A los 69 minutos, tras un centro de César Inga a Gianluca Lapadula, este venció la valla defendida por Patricio Álvarez.

Poco después, Lisandro Alzugaray conectó un tiro libre y su potente remate de zurda lo transformó en un golazo para poner el tercero y definido gol.

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LAMENTO ALBO

El técnico albo Gerardo Ameli consideró que ante la “U” tuvieron una primera mitad y que en el complemento se vio más la diferencia.

“Hicimos un buen primer tiempo, jugamos como nosotros queríamos, pero en el segundo tiempo apareció la jerarquía del rival. Nos queda la tristeza de haber hecho mucho esfuerzo e irnos sin nada, pero no queda más que corregir errores y preparar el próximo partido ante Cusco FC” , comentó Ameli.