A puertas de jugarse este domingo el partido de Atlético Grau ante Universitario, Gerardo Ameli, técnico albo, cuestionó los cambios en la programación del campeonato y la modificación de la localía.

Su postura sobre la situación de la ‘U’ abren nuevamente el debate sobre la organización de la Liga 1 y las decisiones que se toman durante el torneo.

“ Sobre la “U” que descanse esta fecha, es un chiste que se cuenta solo. Cuando las cosas están claras desde el principio de año no hay problemas, el tema es que lo cambien sobre la marcha, al igual que la localía. Eso es totalmente injusto. La ‘U’ tiene un equipazo, no necesita de estas ayudas ”, señaló el técnico, quien lleva varias fechas sin conocer de triunfos.

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ANTE LA “U”

Los albos casi están salvados del descenso, bastaría con ganar 1 de los 3 encuentros que le falta, pero esta fecha tendrá al frente a la “U” que lo jugará en el Estadio Mansiche de Trujillo, donde su rival se considera favorito.

El partido se disputará este domingo 1 de noviembre desde las 3:30 p.m. en este recinto trujillano por la fecha 15 del Torneo Clausura y que será dirigido por el árbitro Kevin Ortega. Para los limeños es clave por el título, sin margen de tropezar.

Aparte, los “Cremas” se quieren cobrar la revancha lograda por los albos en el Torneo Apertura, que los sorprendió al ganarle por 1-0 en el Monumental con un gol de Raúl Ruidíaz. Ahora, los dirigidos por Fabián Bustos buscarán cambiar la historia y conseguir tres puntos fundamentales en su lucha por el campeonato.

Cabe señalar que la fecha anterior los albos cayeron derrotados por goleada de 3-0 ante Cienciano en el Cusco y sigue en los últimos lugares, puesto 14 de la tabla acumulada, mientras su rival descansó esa fecha, pero está motivado luego de golear 3-0 a Juan Pablo II.