El equipo “Churre” que dirige el técnico Federico Urciuoli derrotó por la mínima diferencia a su similar de Juan Pablo II en el Estadio Campeones del 36, y amanece compartiendo la punta de este torneo junto a Sporting Cristal y Sport Huancayo, todos con 28 puntos.

El único gol del partido lo convirtió el capitán Hernán Lupú a los 55 minutos y con ello celebró tres puntos importantes de local, en un encuentro que tuvo suspenso hasta los descuentos que se jugaron 14 adicionales .

De esta manera, el equipo sigue metido en la zona de clasificación al sumar 49 puntos y está ubicado momentáneamente en el séptimo lugar de la tabla acumulada.

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PAREJOS

Un primer tiempo donde los dos equipos estuvieron parejos en el accionar, pero fueron los locales quienes llegaron con mejor posibilidades al arco defendido por Matías Vegas, pero con poca fortuna para conseguir el gol.

En el cuadro de Chongoyape, dirigido por Jorge Araujo, su ofensiva estuvo un poco apagada y salvo algunos chispazos se acercó al arco de Daniel Prieto, sus delanteros intentaron pero sin fortuna.

Con este resultado de sin goles en este parcial se fueron al descanso.

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GOL TRIUNFAL

Cuando regresaron al campo, los locales salieron decididos a liquidar el partido y cuando se jugaban 55 minutos, su capitán Hernán Lupú, en una jugada colectiva, entró con el balón dentro del área y sacó un buen remate para vencer al guardameta.

Ello despertó a Juan Pablo II que buscó reaccionar y atacó en busca de lograr la paridad y es Goycochea quien a los 81´ deja su cabezazo en el palo cuando ya estaba vencido el golero local.

Posteriormente, a los 86 minutos, los “Churres” pudieron aumentar el marcador, pero un zapatazo de izquierda de Ariel Muñoz deja su marca en el travesaño.

A los 90+1, la visita empareja el marcador con gol de Janio Pósito que definió a rastrón en el arco de Daniel Prieto. Pero la alegría del equipo Papal duró poco, pues el árbitro Micke Palomino, tras confirmación del VAR, cobró posición adelantada, por lo que el tanto fue invalidado.