Hoy, a las 3:30 p.m., en el Estadio Campeones del 36, el equipo de Alianza Atlético sale a ganar los 3 puntos ante su rival Juan Pablo II y asegurar un puesto en la zona de clasificación a un torneo internacional.

Los dirigidos por el técnico Federico Urciuoli, vienen motivados luego de ganar por 3-2 a Deportivo Garcilaso, que salió un duro rival, pero supo capear los minutos finales, para quedarse con el triunfo, luego de la reacción del equipo cusqueño, que iba abajo con 3-0.

Los “Churres” están en el octavo lugar en la tabla del Clausura con 25 puntos e igual ubicación, pero con 46 puntos en la tabla acumulada y en zona clasificatoria.

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CONFIANZA

Para Guillermo Larios, autor de uno de los goles en la victoria ante los cusqueños, jugar de local en Sullana, los hace fuertes. “Acá nos hacemos fuertes, es una lástima que no podamos jugar todos los partidos en este estadio. Ya hemos volteado la página y demostramos que todo fue un traspié ”, dijo.

Más adelante, señaló que “nuestra meta es llegar a la Copa Sudamericana. Vamos a darlo todo para seguir sumando y llegar al objetivo que nos hemos trazado”.

Por su parte, el técnico Federico Urciuoli valoró el triunfo ante Garcilaso que les permitió volver a sumar luego de dos caídas. “Contento, luego de dos caídas muy duras lo principal era ganar y lo logramos aunque se nos complicó, pero al final nos quedamos con los 3 puntos”, acotó.

Asimismo, comentó sobre su próximo partido (hoy) ante Juan Pablo II. “Quiero mantener y presentar un equipo intenso, que sostenga los niveles de ataque, recuperación de pelota, provocar el error del rival. Entonces, establecer rotaciones de jugadores para sostener ese ritmo, ante Juan Pablo II van a estar los que estén mejor físicamente” , sentenció.

También dijo que “nos quedan los últimos dos partidos que los jugaremos acá y de eso hay que aprovechar”.