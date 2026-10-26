Frustración tras caer goleado en dos fechas consecutivas por un abultado 4-1 en ambos partidos, expresó el técnico “Churre”, el argentino Federico Urciuoli, señalando que para ellos, el Torneo Clausura ya quedó lejos de alcanzar.

“Sabíamos que íbamos a enfrentar a uno de los punteros del campeonato que de locales se hacen fuertes. La derrota contra la “U” fue un duro golpe, porque estuvimos muy débiles en la defensa y ayer, ante Huancayo , nos avasalló en el primer tiempo sin darnos tiempo a reaccionar, fue un justo ganador", señaló el estratega del vendaval.

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A CLASIFICAR

Más adelante enfatizó que darán vuelta a la página y ahora se enfocarán en buscar clasificar a un torneo internacional, actualmente están en el casillero 10 con 43 puntos, pero a solo uno del octavo lugar.

“Tenemos que darnos cuenta que el sueño del Clausura ya quedó lejos para nosotros. Ahora trataremos de meternos a una copa internacional, vamos trabajar para el miércoles ganar ante los cusqueños de Garcilaso. En el Campeones del 36 nos hacemos fuertes, tenemos tres partidos de local y queremos meternos en una copa en estas tres últimas fecha en el lote de arriba”.

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RENOVACIÓN

También manifestó que se siente cómodo acá en Perú y que hay conversaciones con el presidente “Churre”, Lander Alemán, para extender su contrato por una temporada más.