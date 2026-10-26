Frustración tras caer goleado en dos fechas consecutivas por un abultado 4-1 en ambos partidos, expresó el técnico “Churre”, el argentino Federico Urciuoli, señalando que para ellos, el Torneo Clausura ya quedó lejos de alcanzar.
“Sabíamos que íbamos a enfrentar a uno de los punteros del campeonato que de locales se hacen fuertes. La derrota contra la “U” fue un duro golpe, porque estuvimos muy débiles en la defensa y ayer, ante Huancayo, nos avasalló en el primer tiempo sin darnos tiempo a reaccionar, fue un justo ganador", señaló el estratega del vendaval.
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A CLASIFICAR
Más adelante enfatizó que darán vuelta a la página y ahora se enfocarán en buscar clasificar a un torneo internacional, actualmente están en el casillero 10 con 43 puntos, pero a solo uno del octavo lugar.
“Tenemos que darnos cuenta que el sueño del Clausura ya quedó lejos para nosotros. Ahora trataremos de meternos a una copa internacional, vamos trabajar para el miércoles ganar ante los cusqueños de Garcilaso. En el Campeones del 36 nos hacemos fuertes, tenemos tres partidos de local y queremos meternos en una copa en estas tres últimas fecha en el lote de arriba”.
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RENOVACIÓN
También manifestó que se siente cómodo acá en Perú y que hay conversaciones con el presidente “Churre”, Lander Alemán, para extender su contrato por una temporada más.
“Estoy bien en Perú, aunque obviamente la adaptación es dura. La geografía, los viajes, hay muchos equipos de altura y todo se hace un poco más trabajoso para competir. No rechazaría una oportunidad de seguir quedándome, hemos construido un gran grupo humano con los jugadores, estamos hablando para una renovación”, sentenció Federico Urciuoli.