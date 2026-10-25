Hizo honor a su nombre del “Rojo Matador”. El cuadro de Sport Huancayo aplicó una goleada de 4-1, score similar a la que le aplicaron en el apertura jugando en Sullana y se cobró la revancha por la 13° fecha del Torneo Clausura.

Alianza Atlético sufre su segunda goleada consecutiva de 4-1 en los últimos partidos, primero fue Universitario de Deportes y ahora los huancaínos, que le hicieron morder la derrota en el estadio de la incontratable ciudad de altura, para tomar la punta del Clausura. La afición comienrza a prfeocuparse.

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GOLEADA

Los locales dirigidos por Richard Pellejeros salieron desde el inicio decididos a imponer condiciones y apenas a los 5 minutos ya ganaba con gol de Jean Franco Falconí, con un remate cruzado que venció a Steven Rivadeneyra.

Siete minutos después, Javier Sanguinetti asiste a Nahuel Luján para que convierta el segundo y, posteriormente, a los 30’, Daniel Poroso en gran jugada individual dejó en el camino al arquero Steven Rivadeneira y definió para aumentar a 3 la diferencia.

Antes de irse a las duchas, nuevamente Javier Sanguinetti volvió a asistir, esta vez a Diego Carabaño, para anotar el cuarto y establecer un contundente score ante la algarabía de los miles de hinchas que coparon el estadio huancaíno.

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DESCIENDE

Para el segundo parcial, los “Churres” dirigidos por Federico Urciuoli se sacudieron y lograron descontar a los 59 minutos por intermedio de Cristhian Penilla de penal, sancionado por el árbitro kevín Ortega por foul del arquero Ángel Zamudio contra Guillermo Larios.

Pero esto no bastó, pues el conjunto local se volvió adueñar del mediocampo, restándoles accionar a los visitantes.

Con esta derrota, el Vendaval sigue octavo con 22 puntos (Clausura), mientras en el acumulado sale de zona de clasificación a un torneo internacional y ocupa el 10° lugar con 43 puntos.

Mientras Sport Huancayo es el puntero absoluto del Torneo Clausura y se acerca a la zona de los 8 primeros en el acumulado, actualmente 9no. con 44 puntos.