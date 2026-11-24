María Pía Copello expresó su opinión luego del incómodo momento que vivió Francho Sierralta durante la presentación de Luzu TV en Lima. En medio del espectáculo, los asistentes le recordaron el episodio de infidelidad que protagonizó junto a sus amigos Said Palao y Mario Irivarren. Ante lo ocurrido, la conductora de ‘Sin más que decir’ comentó qué habría hecho ella en su lugar.

En ese sentido, María Pía lamentó el incómodo momento que tuvo que afrontar la esposa del empresario y señaló que, de haber estado en el lugar de Sierralta, habría tomado el micrófono para pedirle disculpas públicamente a su pareja por la infidelidad que protagonizó en Argentina.

“ Yo que Franco, me hubiera parado, con la vergüenza que eso implicaba, no importa, le pedía el micro a Nico Occhiato y le pedía disculpas públicas a mi mujer que estaba sentada ahí al costado ”, señaló Copello.

La conductora de ‘Sin más que decir’ consideró que Sierralta debería pronunciarse y ofrecer disculpas públicamente. Además, advirtió que, si no aclara lo ocurrido, podría volver a pasar por una situación similar. “ Yo creo que él sí debe salir a hablar, tiene que salir y explicar la situación porque o si no no va a parar ”, añadió.

Por otro lado, Mario Hart intentó explicar por qué Francho Sierralta habría terminado expuesto a una situación como esta. Según el piloto de carreras, el empresario pudo haber creído que el escándalo del ampay ya había quedado en el pasado.

“ Desde el ampay, no se veía por ningún lado. Yo creo que su termómetro es que él empieza a trabajar con algunas marcas y creo que él pudo haber dicho: ‘De repente la gente ya olvidó’ ”, señaló.

Francho Sierralta, protagonista del ‘ampay’ en el yate junto a Said Palao y Mario Irivarren, es expuesto en show de Luzu TV

La presencia de Francho Sierralta en ‘Nadie dice nada’, espectáculo de Luzu TV realizado en Lima, desató una ola de críticas y comentarios en redes sociales. El personaje alcanzó notoriedad en marzo de 2026, luego de que Magaly Medina difundiera imágenes en las que aparecía junto a Said Palao y Mario Irivarren durante una fiesta con mujeres en Argentina, como parte de la despedida de soltero de este último. El ampay se produjo semanas después de que Sierralta contrajera matrimonio con Nathalie Galleno Mendoza.

En medio de la interacción con los asistentes, los conductores de Luzu TV plantearon una interrogante: “¿Es verdad que las mujeres peruanas son enojonas?“. La consulta llevó a Nico a fijarse en Sierralta, quien estaba entre el público junto a su esposa, que aparentemente le habría dado una nueva oportunidad tras el escándalo.

La presencia de Sierralta no pasó inadvertida entre los asistentes, quienes comenzaron a señalarlo y a gritarle “¡Infiel!“. Los espectadores también le explicaron a Nico quién era el hombre que tenía frente a él y le recordaron que, días después del ampay, la ‘Urraca’ se comunicó en vivo con los integrantes de Luzu TV para comentar los detalles del escándalo.

Francho Sierralta no respondió a los comentarios del público y se limitó a mostrar una sonrisa nerviosa. A su lado, su esposa evidenciaba incomodidad ante la situación. Incluso, uno de los asistentes se levantó para explicarle a Nico los detalles del escándalo, mientras que Ric La Torre, quien también se encontraba en el lugar, hizo con las manos el gesto de los ‘cachos’.

De acuerdo con lo relatado por el tiktoker, algunos asistentes aseguraron que Nathalie Galleno Mendoza abandonó el teatro entre lágrimas y que Francho Sierralta salió detrás de ella. En las imágenes difundidas se observa al empresario retirándose del recinto donde se desarrollaba el espectáculo de Luzu TV.