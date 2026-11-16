Un partido parejo en el que ambas escuadras tuvieron ocasiones de goles e incluso los sullaneros perdieron un penal en el primer tiempo, a través de Ariel Muñoz, pero los “rimenses” supieron con experiencia dominar el partido en los tramos finales, que se jugó hasta los 120 minutos.

Los rimenses se quedaron con el título, además de dos puntos de bonificación en la tabla acumulada de la Liga 1-2027, un premio económico y clasifica a la Recopa Peruana, un nuevo certamen que se disputará a comienzos de 2027, donde enfrentará al equipo que consiga el título de la Liga 1.

Mientras Alianza Atlético como equipo subcampeón, se beneficia con un punto de bonificación en la tabla acumulada de la Liga 1-2027.

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PAREJO

Un primer tiempo a todo dar, en el que ambos equipos salieron con todo a buscar el primero. Fue el equipo sullanero el que empezó teniendo el control del balón y se lanzó con todo al ataque.

Pero a los 13 minutos, el equipo de Roberto Mosquera casi logra anotar anotar a través de Martín Távara y Hernán Barcos. A los 20′ el “Santi” Gonzalez aprovechó la mala salida del portero y por centímetros se pierde el gol.

Los “Churres” reaccionaron y’ a los 38 el árbitro Michael Espinoza cobró la pena máxima para Alianza Atlético tras una falta en el área de González en contra de Del Castillo. El tiro de Muñoz se fue fuera del arco y perdió la chance.del primero.

A falta de dos minutos para el primer tiempo, Guillermo Larios anticipó a su marcador y sacó un fuerte remate para vencer al portero Bautista, pero el árbitro Espinoza anuló el tanto tras consultar el VAR, por falta previa en contra de un futbolista de Cristal.

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SUPLEMENTO

Para el segundo parcial, bajaron las revoluciones. A los 55 minutos, un tiro de Del Castillo pegó en el travesaño de Cristal, que luego reaccionó y pudo anotar por intermedio de Santana, Hoyos y Gonzáles. Asi llegarían al final reglamentario, yéndose al alargue de 15x15.

Apenas iniciado el primer suplementario, a los 93′ Rafael Lutiger abrió el marcador. Luego de varios rebotes en el área chica, empujó el balón y anotó el primero de los celestes.

Y luego al minuto 113, Santiago González desde el corazón del área anota el segundo y definitivo gol, alzando con la copa en disputa.