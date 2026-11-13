El estadio Mansiche de Trujillo se prepara para recibir la gran final de la Copa Caliente de la Liga entre Cristal y Alianza Atlético a jugarse este domingo 15 a partir de las 5:00 p.m., donde ambos equipos buscarán quedarse con el título.

Cabe señalar que tanto ”Celestes” como “Churres” se encuentran en zona de clasificación a la Copa Sudamericana en la tabla acumulada. Sin embargo, los “Celestes” tienen posibilidades de alcanzar un premio mayor, ya que siguen en carrera por el título del Torneo Clausura.

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LOS EQUIPOS

El equipo “Churre”, dirigido por el técnico Federico Urciuoli, ya superó la derrota que sufrieron en la última fecha de visita ante FC Cajamarca donde cayeron 2-0 y ahora van al desquite ante Sporting Cristal por el título de la Copa Caliente.

Para este cotejo, el “Vendaval del Norte” irá con toda su vidriera a luchar por quedarse con la Copa de este I Torneo Nacional, a donde llegó luego de imponerse a Sport Boys por 5-2 jugando en el Callao y 3-0 en el Campeones del 36, haciendo un 8-2 global.

Por otro lado, el técnico de la Selección Peruana, Mano Menezes, anunció la convocatoria de la Bicolor con miras al partido amistoso que sostendrá el próximo viernes 13 de los jugadores “rimenses”: Yoshimar Yotún, Luis Ibérico y Maxloren Castro.

Ellos jugarían en menos de 48 horas estos dos duelos. Habrá que esperar si los tres jugadores tendrán acción en el duelo ante el cuadro boliviano o si finalmente solo tienen minutos para poder llegar en óptimas condiciones al cotejo ante los “Churres”.