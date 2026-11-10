Alianza Atlético tiene dos semanas de gran esperanza para sus aspiraciones para cerrar el año con gran satisfacción en Liga 1 y la Copa Caliente de la Liga.

Luego de su derrota ante FC Cajamarca, se quedó en un sitio expectante de clasificar a la Copa Sudamericana y todo dependerá del resultado de la próxima fecha.

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CONFIANZA

El jugador “Churre” Hernán Lupú señaló que quieren meterse “a un torneo internacional, la seguiremos peleando hasta el final”.

“Me siento motivado, sé que lo podemos lograr, todo depende de cómo se den los resultados. En la próxima fecha iremos a luchar por un triunfo ante FBC Melgar ”, dijo Lupú a la Liga 1 Max., quien lleva cinco goles en la temporada.

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 ha sido uno de los más parejos y disputados de los últimos años. Lamentablemente, el campeonato llega a su final con esta fecha 17, la cual se disputará entre el próximo domingo 15 y el domingo 22, debido a la próxima fecha FIFA, en donde Perú se medirá ante Bolivia.

De esta forma, Alianza Atlético será local ante FBC Melgar el miércoles 18 en el Estadio Campeones del 36, que marcará la ubicación en el Copa Sudamericana, dado que Sport Huancayo de ganar a Universitario se hará del título del Clausura y por ende ocupará el octavo lugar desplazando a los “Churres” que se quedarán con los crespos hechos. Pero de ganar la “U” y ganar Alianza Atlético, le dará opción a meterse en la Copa Internacional.

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COPA CALIENTE

Trujillo se prepara para recibir la final de la Copa Caliente de la Liga entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, a jugarse el domingo 15 en el estadio Mansiche de la ciudad de la Primavera.

El encuentro decisivo se jugará a partir de las 5:00 p.m., donde ambos equipos buscarán quedarse con el título de esta competición nacional.

Tanto Sporting Cristal como Alianza Atlético se encuentran en zona de clasificación a la Copa Sudamericana en la tabla acumulada. Sin embargo, ambos tienen posibilidades de alcanzar un premio mayor, el título del Torneo Clausura y el ganador podría pelear por la clasificación.