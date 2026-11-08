Alianza Atlético no pudo con su rival FC Cajamarca y sucumbió por 2-0 en el estadio Héroes de San Ramón en la altura cajamarquina. Con ello, ve peligrar su clasificación a una copa internacional, a falta de una fecha para el término del Torneo Clausura.

Ayer, en partido por la fecha 16°, los “Churres” no supieron contrarrestar la ofensiva y al final cayeron derrotados con goles conseguidos por Hairo Timaná al minuto 42′ y Mauricio Arrasco a los 86´, que mantiene al cuadro dirigido por Santiago Acasiete con vida en la máxima división.

Los “Churres” se quedaron en el puesto 6to con 28 puntos en el Clausura, mientras en la tabla acumulada están 8vos con 49 puntos, a la espera de los partidos de Los Chankas y Sport Huancayo, que tienen 47 unidades y que los pueden desplazar de ese lugar.

En la última fecha, el “Vendaval del Norte” cerrará la temporada recibiendo a FBC Melgar en el Estadio Campeones del 36 de Sullana.

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FC Cajamarca logró una importante victoria y se aferra al sueño de mantener la categoría a falta de una jornada para el final de la Liga 1.

Ante Alianza Atlético, jugaron de igual a igual, muy peleados en los primeros minutos de juego en ambas porterías.

Luego, los locales se asentaron y llegaron con peligro a la valla defendida por Daniel Prieto, tanto en jugadas colectivas como en tiros libres y tiros de esquina.

Fue uno de estos últimos que originó el primer tanto por intermedio de Hairo Timaná a los 43 minutos, tras gran centro de Brandon Palacios al área chica.

En el complemento, los sullaneros dirigidos por Federico Urciuoli despertó, pero sin concretar el empate. En cambio, en los locales, el mediocampista Lugo tuvo dos ocasiones de marcar en contragolpe.

Incluso, este jugador marcó a los 70 minutos, pero su gol fue anulado por una una ligera posición adelantada.

Hasta que a los 86 minutos, otro letal contragolpe de los cajamarquinos dejó a Enciso solo frente al arco de Prieto, pero le cedió el pase a una de las revelaciones del torneo, Mauricio Arrasco, para que éste en liquide las acciones y marque el segundo gol.