La marcha peruana continúa su preparación de cara a los próximos desafíos internacionales y a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Hasta el último 27 de noviembre, 11 atletas nacionales del Team Yape, entre deportistas de élite y jóvenes talentos en proyección, participaron en un campamento de alto rendimiento liderado por el técnico italiano Riccardo Pisani.

Entre los participantes están Luis Henry Campos y Mary Luz Andía, quienes se encuentran en busca de un cupo para Lima 2027 y Los Ángeles 2028. El grupo entrenará en la pista atlética del Club Regatas Villa, en una base organizada por el Team Yape en alianza con la Federación Peruana de Atletismo.

La nómina completa tuvo a Brigitte Coaquira, Estrella Rojas, Mary Luz Andía, Rocío Andía, Sasha Quispe, Ximena Melchor, Yadira Orihuela, Efraín Espinoza, Jaime Ccanto, José Ccoscco y Luis Henry Campos.

Experiencia internacional para la marcha peruana

La preparación está a cargo de Riccardo Pisani, referente de la marcha atlética en Italia, que ha entrenado a figuras como Francesco Fortunato, ganador junto a Valentina Trapletti de la prueba de relevos mixtos en el Mundial por Equipos de Marcha de 2024. Ese mismo año, el técnico recibió la Palma de Oro al Mérito Técnico del Comité Olímpico Italiano.

Durante los cuatro días de concentración, los marchistas participaron en sesiones especializadas de entrenamiento junto a Pisani en la pista atlética del Club Regatas Villa. La base también cuenta con espacios de formación e intercambio de conocimientos para deportistas, entrenadores y equipo técnico de la marcha nacional, buscando que la experiencia trascienda a los atletas y contribuya al desarrollo de la disciplina en el país. A este trabajo se suman los entrenadores nacionales Alfredo Quispe y Pedro Cañizares, además del técnico italiano Matteo Pissani.

“Para nosotros es muy importante tener este tipo de apoyo porque el deporte de alto rendimiento exige muchísimo. Ser parte del Team Yape me permite enfocarme en mi preparación y ahora también tener la oportunidad de entrenar con técnicos de mucha experiencia. Yo tengo un objetivo claro, que es estar en Lima 2027 y Los Ángeles 2028, y voy a seguir trabajando para conseguirlo”, mencionó Mary Luz Andía.

“Es muy gratificante ver que empresas como Yape apuestan por el deporte y el desarrollo de la marcha atlética para abrir nuevos espacios para nuestros deportistas y entrenadores. Este campamento es una oportunidad valiosa para compartir conocimientos y seguir fortaleciendo una disciplina que nos ha dado grandes alegrías y que tiene mucho potencial para seguir dejando en alto el nombre del Perú”, señaló Luis Condeso, administrador de la Federación Nacional de Atletismo.

Con esta base de entrenamiento, el objetivo es acercar a los deportistas y entrenadores nacionales a metodologías y experiencia internacional, y fortalecer la preparación de la marcha peruana ante los próximos retos del calendario deportivo.