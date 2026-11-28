La Liga 1 entra en su etapa decisiva. Este domingo 29 de noviembre, a las 3:00 p. m., Sport Huancayo y Universitario de Deportes se enfrentarán en el estadio IPD de Huancayo por la primera semifinal del campeonato, en una llave que definirá al rival de Alianza Lima en la lucha por el título nacional.

En la previa, Diego Rebagliati, embajador de Betsson, analizó el presente de ambos equipos. Sport Huancayo llega en un gran momento tras consagrarse campeón del Torneo Clausura con una contundente victoria por 4-1 precisamente ante Universitario, mientras que el conjunto crema buscará recuperarse y hacer valer su condición de vigente tricampeón nacional.

Para Rebagliati, el cuadro huancaíno es el gran favorito en este primer encuentro. “Creo que Huancayo parte con ventaja porque tiene una racha impresionante de partidos ganados, viene jugando muy bien y, además, de los últimos 12 partidos ha jugado 11 en la altura y llega con una gran moral. Entonces, yo sí creo que Huancayo parte como favorito”, señaló.

Ante este escenario, considera que Universitario deberá apostar por un planteamiento más conservador, priorizando el orden defensivo y el control del mediocampo. Sin embargo, descartó que los cremas deban cambiar su sistema y sostuvo que la clave estará en fortalecer el funcionamiento colectivo.

“Yo no creo que a estas alturas cambiar sea muy inteligente. Tiene que hacer un partido con más volumen en el medio, con gente que sea más agresiva para recuperar la pelota, y ser un equipo más corto, y apostar a controlar a los buenos jugadores que tiene Huancayo”, explicó.

Sobre las figuras que podrían marcar la diferencia, destacó a Sanguinetti, Luján y Magallanes en Sport Huancayo, además de Porozo por su buen momento. En Universitario, apuntó a que “el arquero que tape va a tener que hacer un partidazo”, así como los jugadores del mediocampo que se perfilan como opciones (Calcaterra, Murrugarra y Quispe). “Creo que Sanguinetti por Huancayo y Valera por la U pueden ser los jugadores más determinantes”, afirmó.

Finalmente, Rebagliati consideró que el resultado de la ida será clave para el desenlace de la semifinal y que Universitario deberá salir de Huancayo con un marcador que le permita mantener abierta la llave.

“Si la ‘U’ sale viva de Huancayo, yo creo que en algún momento lo da vuelta, pero si no hace un buen partido, Huancayo lo puede definir en la primera semifinal. Si Huancayo gana por más de tres goles, creo que va a ser muy difícil que la ‘U’ lo dé vuelta”, concluyó.

El primer duelo promete ser clave para las aspiraciones de ambos equipos en su camino a la final. Sport Huancayo buscará aprovechar su localía y el buen momento que atraviesa, mientras Universitario intentará llevarse un resultado que le permita definir la serie en casa. Las cuotas de Betsson reflejan el favoritismo del cuadro huancaíno para este encuentro, con 1.92 por su victoria, 3.70 por el empate y 4.00 por un triunfo crema.